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Депутат бундестага призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт по просьбе «Известий» прокомментировал ситуацию с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами. Он назвал это военным преступлением, призвал расследовать инцидент, а также обвинил немецкие СМИ в ангажированности.

«Разбираться, конечно же, следует. На мой взгляд, это очевидное военное преступление. И тут даже следовало бы создать военный международный трибунал, потому что подобного рода вещи недопустимы. Человек, сдавшийся в плен, находится под защитой международных конвенций, которые следует соблюдать всем сторонам», — заявил Шмидт.

По его мнению, в связи с инцидентом стоит обратиться во все крупные международные организации, которые видят это в своей компетенции. В том числе в международную организацию Красный Крест.

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«Но я думаю, что так как большинство таких международных организаций находятся под влиянием Запада, то успеха в расследовании не будет», — сказал Шмидт, подчеркнув, что такие ситуации всё равно нужно предавать огласке.

Он также обратил внимание на ангажированность немецких СМИ, которые освещали эту и другие ситуации.

«В газете Bild вышла статья по поводу расстрела российских военнопленных. Там была сделана попытка возложить всю вину именно на россиян. По каким-то причинам данную ситуацию перевернули и изложили так, что якобы российские военные оказали сопротивление во время взятия в плен и поэтому их расстреляли», — отметил Шмидт.

Кроме того, он вспомнил инцидент с падением ракеты на территорию Польши. Тогда немецкие СМИ, не разобравшись в ситуации, растиражировали информацию о том, что это была российская ракета.

«Когда был взорван газопровод из России в Германию, тут все как в рот воды набрали. Никто не хотел выдвигать никаких версий, никакой анализ проводить. В этом плане доверие к немецким СМИ в очередной раз подорвано», — подчеркнул Шмидт.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Предположительно, военнослужащие подверглись массовой казни в селе Макеевка в Луганской Народной Республике.

В Минобороны РФ 18 ноября заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В этот же день врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что имена убийц пленных российских военнослужащих известны, они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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