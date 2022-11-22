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Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных боевиками ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума 22 ноября приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками.

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Инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам.

В документе нижняя палата призывает парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных в расстреле российских военнопленных на Украине.

Парламентарии также призвали коллективный Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности современной Украины, «предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе».

В ГД напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

18 ноября Министерство обороны России заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных российских военных. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

На следующий день Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и призвать к порядку и закону тех, кто к нему может быть причастен.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.

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