Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных
Госдума 22 ноября приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками.
Инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам.
В документе нижняя палата призывает парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных в расстреле российских военнопленных на Украине.
Парламентарии также призвали коллективный Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности современной Украины, «предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе».
В ГД напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.
18 ноября Министерство обороны России заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных российских военных. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
На следующий день Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и призвать к порядку и закону тех, кто к нему может быть причастен.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.
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