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TAC заявил о ловушке для НАТО из-за слов Зеленского о ракетах в Польше

TAC: НАТО попало в ловушку из-за заявлений Зеленского после инцидента в Польше
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Фото: AP Photo/Olivier Matthys
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НАТО оказалось в ловушке из-за заявлений Киева после падения украинской ракеты на территории Польши. Такое мнение высказала обозреватель журнала The American Conservative (TAC).

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Автор материала указала, что после того, как было озвучено мнение о шальной украинской ракете, неверным было бы предполагать, что Киев и Вашингтон не знали об этом заранее.

«Ни одна великая держава или империя в истории не оказывалась в такой ловушке из-за собственных идеологических размахов. НАТО ничего не делало и не будет делать без разрешения Вашингтона. Между тем этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения спирали эскалации. В следующий раз миру может не повезти», — говорится в статье.

Таким образом, добавила обозреватель, чем больше альянс, тем труднее лидеру руководить им в собственных интересах. Теперь Вашингтону приходится рисковать своей безопасностью ради защиты восточноевропейских союзников.

Между тем 15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании ракеты в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, погибли два человека. Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало провокацией все домыслы о вероятном отношении Москвы к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

На следующий день президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Как отметил 16 ноября вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Запад признался, что ракета, упавшая на территории Польши, является украинской. Он добавил, что западные страны продолжают заявлять об угрозе со стороны РФ для НАТО и необходимости укрепления коллективной обороны.

Позже, 21 ноября, представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк отметил, что падение на территории Польши украинской ракеты было несчастным случаем, к таком выводу пришли польские военные.

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