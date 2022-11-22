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«Меня чуть не задавили на похоронах Сталина»

Народный артист России Василий Бочкарев — о роли вождя, нетолерантном Черчилле и сравнении с Евстигнеевым
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В кителе, гриме или с кавказским акцентом — образ Сталина на сцене всегда рискует получиться карикатурным, считает народный артист РФ Василий Бочкарев. У него на даче висит флаг России, он помнит своих предшественников в Малом театре, восхищается «Бессмертным полком», играет вождя и замахнулся на Булгакова. 22 ноября дважды лауреат Государственной премии отмечает 80-летие. Накануне юбилея он поговорил с «Известиями».

«Когда есть агрессия по отношению к русским людям, воспринимаю это как личное»

— «Отмена» всего русского на Западе отразилась на нашей культуре, которая сейчас идет рука об руку с политикой. Вы ощущаете это?

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— А как же. Даже вопрос ваш немножко не по делу. Сейчас уже не политика и культура, а одна ситуация. Иначе и быть не может. Поэтому разделения культуры и политики быть не может, ни в коем случае. Это так.

Сейчас непростые времена. И порой хочется перенестись в 1941-й и прикоснуться к ощущениям актеров Малого театра, которые начинали сезоны в годы Великой Отечественной войны.

— Вы вспомнили своих коллег времен Великой Отечественной, тогда артисты с концертными бригадами ездили на фронт. Шульженко, Утесов, Орлова, МХАТ, Малый, Большой — все они рвались на передовую, чтобы поддержать бойцов. Почему сейчас нет такого?

— Ну почему же. У нас тоже в Донецк очень много талантливых ребят ездит. Это очень благородное дело. Даже есть те, кто не афиширует свое участие. По-христиански — сделал и скромно говорит: «Так надо». И это прекрасно. Ну а есть люди, которые из всего делают пиар.

— Чем в данной ситуации артисты могут помочь?

— Помочь? Ну как вам сказать… Всё зависит все-таки от самого человека. Каждый человек — это часть одного целого. В театре есть понятие ансамбль, а на эстраде — сборный концерт звезд. Я воспитан так, что остаюсь приверженцем ансамблевой культуры, понимания общего. И если это перенести со сцены театра на сцену нашего времени, то это практически одно и то же.

Наш фронт — это театр. У меня на даче висит флаг России. И он мне нет-нет да напоминает о том, в каком времени мы живем.

Меня чуть не задавили на похоронах Сталина
Василий Бочкарев и Александр Ермаков на сборе труппы Малого театра

Василий Бочкарев и Александр Ермаков на сборе труппы Малого театра, 2021 год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— А вы заметили, что культура у нас обнулилась? Как будто бы и не было всей этой пены. Стало меньше поющих артистов в телевизоре. Вдруг люди поняли, кто трусоват, а кто нет.

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— Ну, я вам так скажу: талантливый человек — это человек с искрой Божьей, подлинной искрой. А она в любой ситуации всё равно светится. Поэтому я не вижу, чтобы таланты исчезли. Их много.

Сейчас счет идет не на количество. Взгляд совсем другой. Понимаете, мы разные в своих мнениях, искренних посылах. Знаете, как говорили раньше старики, которые на поле боя умирали? «Ах, Боже, да что моя жизнь. Что будет с матушкой-Россией?» Этот вопрос вставал у защитника Отечества перед переходом в мир иной. А мы этот вопрос не задаем себе, даже когда просто живем, бегаем, суетимся. У нас вроде всё нормально. Правда?

— Так некоторые и рассуждают. Ведь стреляют где-то далеко. Нас это не касается.

— Вот именно, это всё вроде бы не про нас. Нет. Всё про нас! И еще как про нас. Понимаете, я — русский человек, и когда есть агрессия по отношению к русским людям, воспринимаю это как личное.

«До сих пор помню запах валерианки, который стоял по всем коридорам школы»

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— К юбилею Великой Победы в Малом театре поставили спектакль «Большая тройка. (Ялта-45)». Вы играете Сталина. Я видела премьеру постановки, затем посмотрела ее недавно и заметила, что текст пьесы тогда и сейчас звучит иначе. В одной из сцен Черчилль (народный артист РФ Валерий Афанасьев) говорит Сталину: «Поляки — это гиены Европы». На что Иосиф Виссарионович отвечает: «Нет, поляки — хорошие люди». Как вам сейчас произносить этот текст?

Расскажу вам наблюдение: на одном спектакле Черчилль произносит: «Поляки — это гиены Европы». Аплодисменты. А потом Сталин: «Поляки — хорошие люди». Аплодисменты. Мне кажется, что поляки хорошие. Есть некоторое заблуждение, и не только у них, но и у нас. В театре, когда артист репетирует, и у него что-то не получается, ему говорят: «Ищи ошибку сзади». Что-то мы упустили, даже с той же Украиной, упустили. К сожалению. Но, по крайней мере сейчас, мы можем отделить, что подлинно, а что неправда, что сердечно, а что так.

— А вы помните день, когда умер Сталин?

— Конечно. Я учился в школе. По радио сказали, что умер Сталин. В учительской педагоги плакали, кто-то рыдал. И был один вопрос: «Как нам жить дальше? Как мы будем без отца?» В момент все осиротели. Воспоминания настолько яркие, что я до сих пор помню тот запах валерианки, который стоял по всем коридорам и кабинетам школы.

Потом были похороны Сталина, на которых меня чуть не задавили. Потому что там была масса народу.

Меня чуть не задавили на похоронах Сталина
Сцена из спектакля «Большая тройка (Ялта-45)»

Сцена из спектакля «Большая тройка (Ялта-45)»

Фото: Малый театр/maly.ru

— Вам это помогло в работе над созданием образа Сталина?

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— На сегодняшний день у меня взгляд из того времени. Когда мы приступили к работе над спектаклем «Ялта», я вспомнил это. А еще вспомнил «Бессмертный полк». Вот смотрю, какое море людей, связанных одним историческим событием — Победой над фашизмом. Можно по-разному относиться к личности Сталина, но он это сделал. И сегодня главное — уничтожить фашизм, раздавить эту черную гадину.

— Никогда не думали, что будем вспоминать это 77 лет после, как с фашизмом было покончено?

— Страшно подумать. А сегодня мы говорим об этом!

— От генералиссимуса у вас только усы. Вы не стараетесь быть похожим на Сталина, не говорите с акцентом. Это намеренно?

— Кто бы ни играл Сталина, в кителе, в гриме, всё равно это выглядело бы карикатурой. Это был определенный риск. Я решил для себя играть доходчиво, от сердца. У меня была цель избежать самого страшного — карикатурности образа.

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Когда сын Иосифа Виссарионовича Василий в очередной раз набедокурил, он его спросил: «Василий, ты кто?» — «Ну ты что? Сталин». — «Нет. Ты не Сталин. И я не Сталин. Сталин — вот». И показал на портрет на стене. Сталин — символ, который существовал. Он имел границы личности.

«Разве можно ставить рядом меня и Евстигнеева?»

— Когда вам предложили сыграть профессора Преображенского в премьерной постановке «Собачье сердце» по Булгакову, как отнеслись?

Роль в «Собачьем сердце» — самый настоящий подарок к юбилею. Такая возможность представилась — попробовать сыграть Филиппа Филипповича Преображенского. Михаил Афанасьевич Булгаков настолько разноплановый, что всегда найдется возможность открыть через персонажа что-то в себе.

Меня чуть не задавили на похоронах Сталина
Подготовка к спектаклю «Собачье сердце»

Подготовка к спектаклю «Собачье сердце»

Фото: Малый театр/maly.ru

— Не мешает ли вам образ Преображенского, созданный Евгением Евстигнеевым в одноименном фильме Владимира Бортко? Будете пытаться переиграть его?

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— Нет, Евстигнеев мне только помогает. Я смотрю и учусь у Евгения Александровича. В данном случае чувствую, что мы партнеры.

Разве можно ставить рядом меня и Евстигнеева? Естественно, я проиграю. До тех пор, пока не сыграю. Результат всё поставит на свои места. Да, каждый из нас уникален и встречается раз и больше никогда. Но штучное существует в любом актере.

— А кто же будет в спектакле вашим ассистентом, доктором Борменталем?

— Замечательный артист Игорь Петренко. Довольны? Ну, прекрасно, ради этого и приходите на премьеру.

— Чувствуется, будет интересно.

— Не знаю, не знаю. Вскрытие покажет. (Смеется).

— Может ли спектакль быть хитом? Применимо ли вообще к театру такое музыкальное определение?

— Для меня — нет. Вообще, что такое хит?

Меня чуть не задавили на похоронах Сталина
Подготовка к спектаклю «Собачье сердце»

Подготовка к спектаклю «Собачье сердце»

Фото: Малый театр/maly.ru

— Хит — это синоним популярности. Все говорят об этом, стремятся услышать, увидеть.

— Да? Я понимаю так: бывает спектакль, на который люди стремятся попасть, чтобы просто узнать для себя что-то новое. И к этому причастно не так много людей. Хотя спектакль может быть выдающимся. Такое тоже бывает.

«В Малом театре через Юрия Соломина трудно прорваться всякой нечисти»

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— По статистике, в театр ходит 5% населения, а может, и того меньше.

— Не знаю, не подсчитывал. Знаю только одно, зал полный — значит, это не 5%, а 100%. Правильно ведь?

— Да.

— Ну и всё. В Малом театре всегда аншлаг.

— Малый театр — это цитадель, стоящая грудью за русскую литературу, драматургию. Вам сложно противостоять безвкусице и пошлости?

Мы работаем с режиссерами, с авторами. Внутри коллектива есть определенное взаимопонимание, осознание, в каких стенах мы находимся, и это имеет очень важное значение. Дай бог, если будет появляться что-то новое, современное, столь же прекрасное, как Островский, Чехов, Гоголь, двигающее вперед театральное искусство. А цитадель — это что-то такое про время, в которое мы живем.

Вы знаете, в Малом театре есть патриарх — Юрий Мефодьевич Соломин, через которого трудно прорваться всякой нечисти. Он подобное у нас моментально останавливает. Это — его заслуга!

Меня чуть не задавили на похоронах Сталина
Василий Бочкарев в спектакле «Визит старой дамы»

Василий Бочкарев в спектакле «Визит старой дамы»

Фото: Малый театр/maly.ru

— Вам не страшно быть старомодными?

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А я не знаю, что такое старомодный. Есть понятие — живой театр и неживой. Если идет импровизация, если я ощущаю время и в зрительном зале что-то происходит, то меня на сцене это очень даже касается. Я откликаюсь своей психофизикой на реакцию смотрящих и понимаю, что это и есть живой театр. А старомодный он или нет, мне неважно.

— Что вы думаете об антрепризе?

— Была антреприза и у меня. Я объехал весь Советский Союз, Америку с Арменом Джигарханяном. Но это уже другая история.

— С каким настроением вы отмечаете юбилей?

— С рабочим. Репетирую «Собачье сердце». Кроме того, у меня девять названий в репертуаре. И вот я веду сам с собой внутренний диалог: «Ну что, Вася, прожил ты 80 лет. Смотришь на фото, а это — не ты». (Смеется).

— А что для вас самое главное в жизни?

— Самое главное в жизни для меня — зритель. На каждом спектакле зал неповторимый. Мы смотрим на него и понимаем, что от года к году в театр приходят новые люди. Аудитория меняется. И неповторимость вечна.

Меня чуть не задавили на похоронах Сталина
Василий Бочкарев в спектакле «Мертвые души»

Василий Бочкарев в спектакле «Мертвые души»

Фото: Малый театр/maly.ru

— Что вы цените больше всего?

— А самое ценное в жизни — время. Мы сидим, говорим, и дай бог, чтобы что-то после нашего разговора в памяти осталось. Чтобы это было не зря.

Справка «Известий»

Василий Бочкарев, народный артист России, дважды лауреат Государственной премии. Родился 22 ноября 1942 года в Иркутске. В 1964-м окончил ВТУ им. М.С. Щепкина. С 1965 года работал в Театре Станиславского. В 1970-м дебютировал в кино в картине «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова, снимался в фильмах: «Следствие ведут знатоки», «Золотая Орда», «Крик совы», «Иван Грозный», «Диверсант 2. Конец войны», «Дети Арбата». С 1979 года служит в Малом театре. С 2003-го преподает в ВТУ им. М.С. Щепкина, профессор. Сотрудничает с театрами «Школа современной пьесы», «Современник». Дублировал десятки фильмов, среди актеров, говорящих голосом Василия Бочкарева, — Лесли Нильсен, Майкл Гэмбон, Малкольм Макдауэлл, Стеллан Скарсгард, Иэн Маккеллен и другие.

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