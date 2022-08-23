Сто лет вне одиночества: чем удивит в юбилейный сезон Театр Маяковского

Тургенев и Маркес. Русская классика и австрийский экспрессионизм. Актерские байки и режиссерские эксперименты. А еще лаборатория игрового театра, открытки во все концы России, экскурсия от поэта революции и прогулки по близлежащим переулкам. Театр Маяковского вступает в свой сотый сезон. «Известия», побывав на сборе труппы, оценили разнообразие юбилейных планов.

Как всё начиналось

Место, где ныне находится Театр Маяковского, стало театральным задолго до его появления. В 1886 году актер Георг Парадиз арендовал здание у княгини Шаховской-Глебовой-Стрешнёвой и перестроил под театр, назвав его собственным именем. Проект делал архитектор Константин Терский, а фасад — Федор Шехтель. Площадка сдавалась для гастролей, и за пару десятилетий на ней сыграли лучшие европейские актеры, включая Сару Бернар и Элеонору Дузе.

В 1920-м году в здание въехал Московский театр революционной сатиры (Теревсат), а летом 1922-го настало время для серьезного стационарного коллектива. Московский совет принял решение о расформировании Теревсата и создании на его основе Театра Революции. Руководителем и худруком назначили Всеволода Мейерхольда, который уже 29 октября (этот день и считается днем рождения Маяковки) показал премьеру — «Ночь» по пьесе французского писателя Марселя Мартине.

Надолго в новом театре реформатор не остался — ушел руководить собственным. Вплоть до прихода в 1943-м Николая Охлопкова худруки, в том числе именитые, на Герцена, 19 (ныне Большая Никитская, 19) не задерживались, но зрители исправно ходили на любимых актеров. Здесь играли Дмитрий Орлов, Константин Зубов, Мария Бабанова, Ольга Пыжова, Сергей Мартинсон, Михаил Лишин, Георгий Милляр, Михаил Астангов и другие мастера.

С появлением Охлопкова театр получил худрука, заботившегося о его индивидуальности. Режиссер провозгласил спектакль «единым литьем всех искусств» и без малого четверть века это доказывал. Сменивший его Андрей Гончаров тоже имел собственное кредо. Символом режиссера, по Гончарову, был горьковский Данко, вырвавший свое сердце и озарившего людям путь. В бытность Андрея Александровича во главе Маяковки (а он возглавлял театр с 1967-го по 2001-й) ) появился и спектакл- долгожитель, и актеры-рекордсмены. «Трамвай желание» Тенесси Уильямса в его постановке за 24 года был показан более 700 раз, и все это время в нем играли Армен Джигарханян и Светлана Немоляева.

Современное название и посвящение Владимиру Маяковскому театр получил в 1954-м, спустя два года показал пьесу «Клоп», а затем перешел на спектакли о личности поэта. Пьесу Марка Розовского «Маяковский начинается» («Высокий») с участием Александра Лазарева, недавнего юбиляра Михаила Филиппова, Евгении Симоновой в 1983 году поставил Гарий Черняховский. Сегодня в репертуаре Маяковки — «Маяковский идет за сахаром» в постановке Алексея Кузмина-Тарасова, где биография поэта пересекается с жизнеописанием его коллег по литературе Чуковского, Хлебникова, Шкловского. Всего же за вековую историю Театра имени Маяковского на его сцене было показано более 350 премьер.

Деловой юбилей

Тем, кто ждал чего-то феерического в связи с сотым сбором труппы, пришлось разочароваться: все свершилось без пафоса, по-деловому. В историческом зрительном зале кресла были закрыты чехлами, на сцене монтировали декорации. Актеры и сотрудники по-домашнему собрались под люстрой в фойе второго этажа. Посадочных мест всем не хватило, опоздавшим пришлось наблюдать вступительный перформанс стоя. Для начала дали ролик с перечислением заслуг коллектива в прошлом сезоне, затем молодое пополнение театра, выстроившись в ряд, поздравило актеров и сотрудников с приятными датами. Среди именинников оказался всем юбилярам юбиляр — Михаил Иванович Филиппов. 15 августа актеру исполнилось 75 лет, 50 из которых он служит в Театре Маяковского. Народный артист, встреченный бурными аплодисментами и приветственными возгласами, получил из рук худрука Егора Перегудова букет белых роз.

Кстати, для Перегудова, в недавнем прошлом главного режиссера РАМТа, которого легендарный худрук «молодежки» Алексей Бородин готовил себе в преемники, это не только первый маяковский сезон, но и первый сезон в ранге полноправного руководителя. Егор Михайлович слегка волновался, но планы перечислил без запинки.

В день столетия Театра Маяковского — 29 октября — зрители увидят юбилейный спектакль «Истории» с участием ведущих артистов театра, которые представят свое любимое из русской классики. Режиссуру худрук взял на себя. Подробности раскрывать не стал, но отметил, что день рождения — это всегда про подарки, и он попросил народных артистов выбрать истории, которые им бы хотелось преподнести себе и зрителю.

— Все выбрали очень разное — и грустное, и смешное, и лирическое. И то, что когда-то уже сыграли, и то, что всегда хотели сыграть. Получится юбилейный сценический альманах. Уже завтра начнем репетиции, — пообещал худрук.

В марте театр собирается сделать подарок как зрителям, так и любимцу публики Игорю Костолевскому, в этом сезоне он отметит 50 лет службы в Театре Маяковского. Для него поставят «нежный лирический спектакль» на основе последних повестей и рассказов Габриэля Гарсии Маркеса. Постановка будет называться «Вспоминая моих несчастных», ее тоже осуществит Егор Перегудов. Худрук уже может считать себя специалистом по Маркесу: в Студии театрального искусства он поставил многочасовую эпопею по «Ста дням одиночества».

— Мне близок магический реализм Маркеса как способ взаимодействия с реальностью — когда силой своей фантазии ты можешь трансформировать мир вокруг, — поделился Егор Перегудов с «Известиями». — Я занимался романом «Сто лет одиночества» с молодыми ребятами, студентами. Сейчас хочется погрузиться в мир писателя с народными артистами — последние произведения Маркеса горькие, исповедальные, но при этом очень жизнеутверждающие.

Оба спектакля пройдут на основной сцене. На Сцене на Сретенке покажут премьеру экспрессионистского «Войцека» Георга Бюхнера в постановке Филиппа Гуревича, а на Малой — «Фауста» Ивана Тургенева в постановке Вере Камышниковой. «Рассказ в девяти письмах», как определял жанр своего сочинения писатель, впервые на русских подмостках.

Худрук также заинтриговал весенней премьерой в постановке кинорежиссёра Сергея Урсуляка, снявшего «Ликвидацию» и «Исаева», но ни названия, ни деталей не раскрыл. Зато подробно рассказал об экспериментальных постановках, добавив, что нигде эксперименты не получаются так хорошо, как в репертуарном театре. Зрителей ждет саунд-перфоманс по пьесам русской классической драматургии авторства композитора, Петра Айду и аудиопрогулка «Маяковка», которую можно скачать в мобильном приложении. Это интерактивный маршрут по близлежащим переулкам и бульварам, сопровождаемый голосом Маяковского и байками из биографий старейших артистов театра.

Среди юбилейных проектов также выставка-инсталляция, которую разместят во всех зрительских пространствах, начиная с гардероба, фойе и заканчивая буфетом; книга — энциклопедия о Маяковке, лаборатория игрового театра, образовательные программы для зрителей. И весь сезон в фойе Основной сцены посетителей ожидает приятный бонус в виде ящика «Почты России»: можно будет абсолютно бесплатно отправить памятную юбилейную открытку в любую точку нашей страны.