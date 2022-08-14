Время покажут: СССР в Манеже, Шукшин в Выборге, Безруков в Рязани

Режиссер Алексей Федорченко представил свою документальную работу «Монета страны Малави» — про миф и правду о Василии Шукшине. Сборы трупп провели театры-юбиляры: Московский Губернский вступает в десятый сезон, театр «У Никитских ворот» — в сороковой. На 79-м году жизни скончалась Наталья Нестерова, классик нонконформизма, чьи картины находятся в крупнейших собраниях мира. На завершившемся в Выборге фестивале «Окно в Европу» режиссер Алексей Учитель показал свой новый продюсерский проект «Миттельмарш», который сняла его ученица Софья Меледина. Выставка «Дом культуры СССР», посвященная столетию образования Советского Союза, откроется в московском Манеже. Первый французский астронавт, Герой Советского Союза Жан-Лу Кретьен продолжает выступать перед публикой, исполняя органную музыку и показывая фильмы, снятые во время полетов на орбитальных станциях «Союз-7» и «Мир». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Народный герой

Режиссер Алексей Федорченко представил в Выборге свою документальную работу «Монета страны Малави» — про миф о Василии Шукшине и о Шукшине настоящем , которого, оказывается, мало кто знает. Большая часть ленты снята на Алтае, где земляки великого режиссера и писателя ежегодно проводят фестиваль его имени. В беседе с «Известиями» режиссер признался, что ждет нового Шукшина.

Время покажут Режиссер Алексей Федорченко (в центре) на церемонии закрытия фестиваля «Окно в Европу» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Я бы хотел, чтобы такой человек появился. Сейчас таких стопроцентных моральных лидеров в стране фактически нет, — считает он. — И если бы появился человек, который смог бы сформулировать какие-то смыслы, это было бы очень интересно. Неважно, откуда он — из Москвы или с Алтая.

По словам Алексея Федорченко, в кинематографе, как и в жизни, тоже невозможно придумать народного героя, он появляется сам, как это случилось с Данилой Багровым в «Брате»: наверняка Алексей Балабанов не планировал его создавать, Данила просто пришел. Вместе с тем режиссер считает, что сейчас время не игрового, а документального кино, потому что жизнь — лучший сценарист.

Юбиляры на марше

Сборы трупп провели театры-юбиляры: Московский Губернский вступает в десятый сезон, театр «У Никитских ворот» — в сороковой. Первый сыграет пять премьер, в том числе пьесу «Женитьба. Почти по Гоголю» Андрея Ларионова, написанную по заказу театра для актеров старшего поколения, и отправится в гастрольный тур по маршруту: Нижний Новгород, Иваново, Рязань, Владимир, Курск, Смоленск, Липецк, Воронеж, Калуга, Киров, Орел, Челябинск и Брянск.

— Мы ничего не изобретаем, мы, как настоящие художники, живем вечными смыслами, заложенными в вечной классике, равно как и в лучшей современной драматургии, — поделился Сергей Безруков с «Известиями». — Остается только всё это прочесть по-настоящему. В «Вишневом саде» Фирса спрашивают: «Сколько тебе лет?» «А я уже не помню, сколько», — отвечает он. Вот когда так же скажут про Губернский, это значит, что мы победили.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский выступает во время сбора труппы

В театре «У Никитских ворот» запланировано восемь премьер, среди них «Дон Кихот» по пьесе Михаила Булгакова , который поставит худрук Марк Розовский. По его словам, после Нового года все силы будут брошены на подготовку «Дон-Кихота», только в этом случае удастся поспеть с премьерой к 27 марта — дню основания театра. Но — предостерег Розовский — «датский» подход не может быть обращен против качества: главное, чтобы было высококлассно.

Человек идущий

На 79-м году жизни скончалась Наталья Нестерова, классик нонконформизма, действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник России, профессор ГИТИСа . Ее картины находятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Музее современного искусства Людвига в Германии, других крупнейших собраниях мира. Среди выдающихся работ Нестеровой — «Чита. Аэропорт», «Лестница», «Манекены», «Иоанн Креститель».

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин Художница Наталья Нестерова среди своих картин

— Искусство существует для того, чтобы служить процессу познания. Нельзя жить, не двигаясь ни вперед, ни назад. Разумеется, лучше идти вперед. Служение искусству — это служение внутренней честности и порядочности. Счастье — в преданности своему делу, — подчеркивала Наталья Нестерова, беседуя с «Известиями». — В работах нынешних авангардистов для меня нет тайны. А раз нет тайны, то я смотрю на них с интересом, но без трепета. Мне кажется, сейчас русское искусство несется, стараясь наверстать упущенное. Хочет догнать Запад. Получится ли — узнаем потом. Сама я не из бегущих. Я хожу.

В 1998 году художница была удостоена Государственной премии РФ за циклы живописных произведений «На берегу моря», «Евангельские сюжеты», «Картины из карт», «Застолье».

Петербургские прогулки

На завершившемся в Выборге фестивале «Окно в Европу» режиссер и педагог Алексей Учитель представил свой новый продюсерский проект «Миттельмарш», который сняла его ученица Софья Меледина . В работе молодого режиссера маститый кинодеятель находит параллели с собственным фильмом «Прогулка», выпущенным в 2003 году.

— Здесь тоже два парня и одна девушка, — рассказал он «Известиям». — И Петербург, полноценный герой фильма, хотя в новой картине герои не идут по нему всё время. Всё остальное абсолютно не похоже. Сюжет, подход совсем другие. Мне просто показалось забавным, что количество героев тоже.

Время покажут Кадр из фильма «Миттельмарш» Фото: ТПО «Рок»

Говоря о своей работе с молодыми кинематографистами, Алесей Учитель отметил, что его принцип — не поучать, можно или нельзя, человек сам должен решить: можно посоветовать по каким-то частным моментам — по драматургии, например, по выбору актеров, монтажу, потому что молодые режиссеры очень любят длинноты, но это редко обоснованно.

Мир страны

Выставка «Дом культуры СССР», посвященная столетию образования Советского Союза, откроется в московском Манеже 26 декабря , рассказала «Известиям» гендиректор РОСИЗО Ольга Галактионова. Она охарактеризовала будущую экспозицию как историю про большую единую страну, которая породила огромный художественный мир.

Время покажут «Колхозницы в поле» на выставке «Дружба Союза», приуроченной к 100-летию образования СССР, в Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО» Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Это масштабное размышление о наследии, которое нам оставил советский период, аутентичный срез культуры . Мы затронем все сферы: театр, кино, изобразительное и монументальное искусство, скульптура, литература. Над проектом, который объединит множество экспонатов из России и стран СНГ, работают директора главных отечественных музеев стран, — пояснила Ольга Галактионова.

Она также отметила, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, РОСИЗО , который в свое время был создан для пропаганды современного отечественного искусства в СССР и за рубежом, сохраняет международное направление — готовится проект с Узбекистаном, планируется поработать и с Белоруссией, в перспективе — сотрудничество с Китаем, Ираном .

Вселенная звучит

Первый французский астронавт, бригадный генерал, Герой Советского Союза Жан-Лу Кретьен 20 августа отметит 84-летие . А в июле исполнилось 40 лет с тех пор, как он в первый раз совершил полет на советском космическом корабле «Союз Т-6» и орбитальной станции «Салют-7». В беседе с «Известиями» Жан-Лу Кретьен рассказал о своем теплом отношении к России и о программе, с которой продолжает выступать перед публикой.

Время покажут Космонавты Сергей Крикалев, Жан-Лу Кретьен и Александр Волков после успешного завершения программы исследований и экспериментов на борту пилотируемого комплекса «Мир» Фото: ТАСС

— Мы показываем фильмы, снятые во время моих полетов на орбитальных станциях «Союз-7», «Мир» , а также на шаттле, и другую космическую хронику. Концерт сопровождается моими комментариями и органной музыкой , которую мы исполняем по очереди с Давидом Кассоном, — пояснил астронавт. — На мой взгляд, эта музыка лучше всего передает непостижимость Вселенной, которой она созвучна . Неслучайно древние философы считали, что движение небесных тел порождает небесную музыку.

По словам Жан-Лу Кретьена, каждая планета Солнечной системы имеет особое музыкальное звучание, его зафиксировали с помощью специальной аппаратуры два инженера NASA и выложили записи в интернет. Наибольшее впечатление, считает астронавт, производит то, как «звучит» Юпитер.