«Мимо своих работ всегда спиной продираюсь»

Не стало выдающегося художника Натальи Нестеровой. Классик советского нонконформизма, она, тем не менее, никогда не увлекалась абстракцией . Напротив, писала будто бы реалистичные сцены из повседневной жизни, щедро, буграми накладывая слои масла на холст и создавая рельефные, выпуклые — в прямом смысле — образы . Но чуткий зритель обратит внимание, что мир, в котором существуют ее немного примитивные, будто мультяшные персонажи, обладает едва уловимой странностью, загадкой. Такой же вроде бы вполне открытой, но сохраняющей внутреннюю загадку была и сама Нестерова . Прощаясь с мэтром, «Известия» вспоминают ее высказывания из разных интервью для нашей газеты.

Об азарте

Люблю играть в карты, раскладывать пасьянс. И я человек тайно азартный . Когда я была маленькой, играла с бабушкой в дурака и в пьяницу. И она очень расстраивалась, когда проигрывала. Поэтому я и научилась ей проигрывать. Но на самом деле я, разумеется, игрок, хотя мой разум сильнее азарта. Живопись для меня — это соревнование с моими коллегами . А как же иначе? Я человек честолюбивый и не люблю, когда меня обгоняют. Каждый художник хочет первым взойти на олимп.

О вдохновении

Для меня важнее не вдохновение, а озарение, внезапная мысль. Иногда это сон или какое-то впечатление. Иногда — слово в книге, фраза, в которую писатель вкладывал свой смысл, а вы — свой.

О городах

Москва засасывает своей рутиной, а легче всего мне работается во Франции (Наталья Нестерова многие годы жила в Париже. — «Известия»). Потому что, во-первых, там невероятная красота, а во-вторых, никто меня не терзает, а для работы нужен покой. Во Франции пишутся работы, которые я никогда бы не создала в Нью-Йорке или Москве. В Париже, например, я предпочитаю рисовать устрицы, которых обожаю, или Сену. А вообще мне хорошо пишется везде, где стоит мой мольберт .

Наталья Нестерова Вид на Эйфелеву башню в Париже Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing

О еде

Я люблю писать различные вкусные вещи. Художники всегда изображали пиры и застолья. Чем человек занят в жизни? Спит, гуляет, играет, ест. Чревоугодие — самый простительный порок .

О похвале

Хвалы боюсь и не знаю, что на нее отвечать. Я понимаю, что это неправда . На выставках мимо своих работ всегда спиной продираюсь — быстро-быстро. Свойство характера.

О рынке

Это огромный ненасытный молох. На рынке кто-то взлетает, кто-то падает вниз, разбивается, кто-то выкарабкивается. Меня поражает, когда закупают картины с советскими вождями. Их как бы воскрешают, и они появляются, словно зомби. Это такой же китч, как самовары или лапти. Мне удалось занять какое-то определенное место. Я своим ремеслом зарабатываю на жизнь, и даже могу помогать другим. За рубежом русские картины покупают большей частью русские. Однако интерес к русскому искусству ограниченный, потому что его чрезвычайно мало во всех музеях мира . Оно плохо известно. Если говорить о нашем современном искусстве, то это связано с тем, что страна была очень долго закрыта. Иконы же русские знает весь мир .

Наталья Нестерова3 Посетитель у картины «Официанты с Северного вокзала» на выставке Натальи Нестеровой Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

О разуме и чувстве

Русская школа именно учит, что голова мешает. Но я придерживаюсь противоположного мнения. Я рассудочный живописец. Ибо даже импровизация в живописи требует мозгов.

О художниках прошлого

Меня всегда занимали и Босх, и Дали, и Магритт, и Макс Эрнст. В Дали есть загадка, связанная с сюрреализмом, который для меня интереснее, чем реализм . Он дает толчок к каким-то удивительным размышлениям. А что касается Пикассо — я видела выставку в нью-йоркском Музее Гуггенхайма испанских художников — от Эль Греко до Пикассо. И мне показалось, что Пикассо по сравнению с классиками не очень-то тянул .

Наталья Нестерова1 Посетители рассматривают картину Пабло Пикассо «Девушка перед зеркалом (Jeune Fille devant un miroir)», 1932 год Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Stephen Chung

Об авангарде

В работах нынешних авангардистов для меня нет тайны. А раз нет тайны, то я смотрю на них с интересом, но без трепета . Для меня это как компьютер, в который я не хочу заглядывать. Я хочу книжку читать. Мне кажется, сейчас русское искусство несется, стараясь наверстать упущенное. Хочет догнать Запад. Получится ли — узнаем потом. Сама я не из бегущих. Я хожу.

О возрасте

Молодости свойственна тяга к объединению, к общению, к взаимному «одариванию» идеями. Но чем становишься старше, тем меньше хочется оказываться в больших компаниях. Я и всегда была в относительном одиночестве, а теперь оно стало для меня наиболее приемлемым образом жизни. Я вообще отношусь к единоличникам — боюсь толпы . Для меня уединение — естественное состояние. С годами я стала иначе смотреть на многие вещи. Стараюсь двигаться скорее вглубь, нежели вперед. Есть люди, которые видят за тысячу парсеков вперед, а я, напротив, люблю смотреть за спину . Мне комфортно с самой собой. Время пошло в ту сторону, когда ты живешь воспоминаниями, а не ожиданием светлого будущего.

Об искусстве

Искусство существует для того, чтобы служить процессу познания. Нельзя жить, не двигаясь ни вперед, ни назад. Разумеется, лучше идти вперед. Служение искусству — это служение внутренней честности и порядочности .

Наталья Нестерова2 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

О счастье