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Писатель Орлов высказался о творчестве умершей художницы Натальи Нестеровой

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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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На 79-м году жизни в Нью-Йорке умерла российская художница и педагог Наталья Нестерова. О ее творчестве высказался автор «Альтиста Данилова», писатель Владимир Орлов, с которым женщину связывали долгие годы дружбы.

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«Да, странен, порой таинствен мир Натальи Нестеровой, с ее условными персонажами, с лицами-масками, с карточными домиками и существами, с парковыми скульптурами, какие живее людей... с мертвыми и нападающими собаками, с нервными полетами птиц-кардиналов, с фантазиями автора, с ее умозрениями и с ее горячим житейским чувством, с ее гротеском и с ее элегическими любованиями, с ее озорством и с ее благонравием», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Известный искусствовед Александр Каменский назвал ее работы искусством между «маскарадом и комедией». При этом сама Нестерова внесла поправку: «Между маскарадом и трагедией».

В одной из бесед с «Известиями» художница признавала, что она честолюбива, не любит, когда ее обгоняют другие.

«Каждый творец хочет первым взойти на олимп. Я всегда себя чувствую чужой — созерцающей, наблюдающей, отношусь к единоличникам. Для меня уединение и одиночество — естественное состояние. Я рассудочный живописец. Ибо даже импровизация в живописи требует мозгов», — говорила Нестерова.

Одну из главных целей искусства художница видела в том, чтобы служить в жизни утешением. В живописи она любила раннее Возрождение — Джотто, Симоне Мартини, Фра Анжелико, а также Поля Сезанна и сюрреалистов. Из российских живописцев высоко ценила Федотова, Тышлера, Фалька.

О смерти художницы 11 августа сообщили в Государственной Третьяковской галерее. Нестерова умерла после продолжительной болезни в одной из зарубежных клиник, где проходила лечение.

Наталья Игоревна Нестерова родилась в Москве в семье архитекторов. Окончила Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Нестерова — действительный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии России и премии «Триумф», профессор Российской академии театрального искусства. В Большом театре она выступала в роли сценографа — создала декорации к опере «Прекрасная мельничиха». Жила в Москве, подмосковном Абрамцеве, Нью-Йорке и Париже. Ее картины находятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Музее современного искусства Людвига в Германии, других крупнейших собраниях мира.

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