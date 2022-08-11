Умерла заслуженный художник России Наталья Нестерова

На 79-м году жизни скончалась заслуженный художник России, академик Российской академии художеств (РАХ) Наталья Нестерова. Об этом сообщили 11 августа в государственной Третьяковской галерее.

«Ушла из жизни Наталья Игоревна Нестерова — талантливая художница, педагог, профессор. Ее смерть — огромная утрата для нашей культуры, для людей, которые ее знали и любили. Наталья Игоревна всегда была близким другом Третьяковской галереи. В собрании музея находится более 50 ее произведений. Сотрудники галереи выражают глубокие соболезнования родным и близким Нестеровой», — говорится в сообщении галереи в Telegram-канале.

Художница умерла 10 августа после продолжительной болезни в одной из зарубежных клиник, где проходила лечение, уточняет RT.

В Третьяковской галерее отметили, что художественный язык Нестеровой был уникален. Ее живопись была «объемной и фактурной».

«Художница использовала загадочные сюжеты, напоминающие притчи, иногда с христианскими и мифическими аллюзиями», — говорится в сообщении.

Среди основных выдающихся работ Нестеровой — «Чита. Аэропорт», «Лестница», «Манекены», «Иоанн Креститель» и другие.

В 1998 году художница была удостоена Государственной премии РФ за циклы живописных произведений «На берегу моря», «Евангельские сюжеты», «Картины из карт», «Застолье». В 1994 году она стала заслуженным художником России.