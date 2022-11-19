Украинцам посоветовали уехать из страны для снижения нагрузки на энергосистему

Украинцы, у которых есть возможность покинуть страну, должны быть готовы сделать это до наступления зимы, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему, заявил в интервью Би-би-си глава крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко.

По его словам, массированные ракетные удары вывели из строя почти половину энергетической сети страны, а очередная атака может уничтожить ее полностью. Поэтому он рекомендовал жителям Украины рассмотреть возможность переезда в другую страну, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

«Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество», — отметил он.

Как сообщалось в этот же день, в Одессе продолжаются акции протеста против отключения электроэнергии. Жители города перекрывают улицы, переходя по несколько раз дорогу. 19 ноября это произошло на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко. На место происшествия выехала полиция. То же самое происходило в Одессе накануне в вечернее время. В соцсетях отмечается, что в городе уже несколько дней нет электроэнергии.

18 ноября также сообщалось об очередном введении экстренных отключений света в Киеве по распоряжению «Укрэнерго». Как отметили в ДТЭК «Киевские электросети», графики стабилизационных отключений сейчас не действуют.

17 ноября руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о нанесении ударов по украинской энергосистеме. Глава администрации Одесской области Максим Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи Украины, в том числе на заводе «Южмаш» в Днепре. Момент взрыва там попал на видео.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Тогда украинское издание «Страна.ua» отметило, что это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям на Украине с начала российской специальной военной операции. Попадания были в Киевской области, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Хмельницком, Житомире, Львове, Виннице, Ковеле, под Кременчугом, Черкассами, в Ровно и Кропивницком.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».