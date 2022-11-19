В Польше планируют увеличить количество бомбоубежищ в стране

Власти Польши планируют увеличить количество бомбоубежищ в стране, сообщил 19 ноября министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM.

«Число таких убежищ — 62 тыс., которые сейчас есть у нас в распоряжении. Оно будет увеличено», — сказал он, отметив, что сейчас в стране проводится инвентаризация убежищ, которая должна быть окончена в середине декабря.

По его словам, в настоящее время в Польше разрабатывается закон о защите населения, который, среди прочего, дает возможность постройки бомбоубежищ.

«Он на конечном этапе межведомственных согласований. Скоро он будет представлен на заседании правительства. Мы хотим, чтобы еще в этом году он был направлен в парламент и рассматривался в срочном порядке», — отметил Каминьский.

Кроме того, по его словам, ведется разработка специального приложения, с помощью которого жители Польши смогут узнать, где находится ближайшее бомбоубежище.

Каминьский подчеркнул, что вопрос убежищ является одним из элементов антикризисного управления в условиях «трудной внешней ситуации».

«Трагичный пример Пшеводува показывает, что неожиданно наши граждане могут столкнуться с такой очевидностью», — заключил он.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, стало известно 15 ноября. Некоторые страны сразу же обвинили в этом РФ, однако позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Кроме того, телеканал CNN сообщил, что Киев подтвердил использование сил ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена. Он отметил, что Киев должен участвовать в расследовании инцидента, и потребовал доказательств, если к взрыву привела работа украинской ПВО.

17 ноября обозреватель газеты The New York Times Карли Олсон указал, что скептицизм президента Украины Владимира Зеленского в отношении того, что упавшая в Польше ракета была украинской, выявил разногласия между Киевом и странами Запада. Олсон отметил, что Зеленский продолжает настаивать на том, что Киев не причастен к инциденту с падением ракеты в Польше.

Газета Global Times указала в свою очередь, что в США и Европе нарастает усталость от конфликта на Украине. А инцидент с падением ракет стал очередным эпизодом, усиливающим раскол на Западе.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдана Безпалько, возникшие в результате ракетного инцидента в Польше разногласия между Западом и Украиной являются лишь нежеланием Европы вступать в прямую военную конфронтацию с РФ.