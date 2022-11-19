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Эксперт объяснил причину разногласий Киева и Запада из-за инцидента в Польше

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Возникшие в результате ракетного инцидента в Польше разногласия между Западом и Украиной являются лишь нежеланием Европы вступать в прямую военную конфронтацию с РФ. Такое мнение высказал 19 ноября в беседе с «Известиями» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Я бы пока не стал обольщаться тем, что риторика Евросоюза и Америки отличается от риторики украинского президента. На самом деле, это всего лишь нежелание вступать в прямую военную конфронтацию с РФ, что могло бы последовать за тем, если бы признали бы этот удар от российской ракеты», — отметил эксперт.

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По мнению Безпалько, коллективный Запад вполне устраивает текущий формат конфронтации — непрямой прокси-формат, где Украина используется в качестве полигона.

«Помимо всего прочего поляки активно участвуют в боевых действиях, над некоторыми окопами даже реют польские флаги, в радиоперехватах слышна польская речь сплошняком. Впрочем, как и румынская и некоторая другая иностранная. Но, тем не менее, никто не желает признаваться в прямом участии в конфликте для того, чтобы не вступать в прямую военную конфронтацию с нашей страной», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Запад по-прежнему поддерживает Украину. И каких-либо заявлений или советов Киеву о необходимости перемирия не исходит от западных лидеров.

«Я не вижу пока что сокращение военной помощи. По моим сведениям, это всё по-прежнему идет полным ходом на Украину. Более того, некоторые запасы уже исчерпываются. Поэтому нам обольщаться этим не стоит. Мы может сделать вывод только лишь о том, что мы будем воевать формально с украинскими войсками», — заключил эксперт.

17 ноября обозреватель газеты The New York Times Карли Олсон указал, что скептицизм президента Украины Владимира Зеленского в отношении того, что упавшая в Польше ракета была украинской, выявил разногласия между Киевом и странами Запада. Олсон отметил, что Зеленский продолжает настаивать на том, что Киев не причастен к инциденту с падением ракеты в Польше.

Газета Global Times указала в свою очередь, что в США и Европе нарастает усталость от конфликта на Украине. А инцидент с падением ракет стал очередным эпизодом, усиливающим раскол на Западе.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, стало известно 15 ноября. Некоторые страны сразу же обвинили в этом РФ, однако позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Кроме того, телеканал CNN сообщил, что Киев подтвердил использование сил ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена. Он отметил, что Киев должен участвовать в расследовании инцидента, и потребовал доказательств, если к взрыву привела работа украинской ПВО.

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