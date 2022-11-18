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В Китае назвали НАТО «кровожадным зомби» США

China Daily: США превратили «безмозглое» НАТО в «кровожадного зомби»
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Североатлантический альянс, как пережиток холодной войны, давно должен был быть погребен, но несмотря на более умеренные времена, его поддерживали политики по обе стороны Атлантики, утверждавшие, что ему еще предстоит сыграть свою роль. Об этом написала китайская газета China Daily 15 ноября.

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«И что бы вы ни говорили об администрации Джо Байдена, но ее некромантские способности неоспоримы. НАТО превратилось в кровожадного зомби, который, хотя и безмозглый, но поддается манипуляциям, представляя миру виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», — написали авторы статьи.

В материале также указывается на то, что причиной начала украинского конфликта на Украине стало именно расширение альянса на восток.

«Безжалостное продвижение НАТО на восток стало причиной продолжающегося конфликта на Украине, поскольку оно полностью игнорировало законные опасения России в отношении безопасности, загоняя ее в угол», — пишут авторы.

По их словам, в настоящее время созданный США «зомби» преследует новую цель.

НАТО, как отмечается в материале, не удовлетворилось масштабом созданного на Украине хаоса и начало смотреть в сторону Юго-Восточной Азии.

При этом «некромант-Вашингтон и его верный зомби-НАТО, прикрываясь фальшивыми лозунгами», провоцируют новые конфликты в мире, подытожили авторы статьи.

16 ноября член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл-младший отметил, что политическая элита США несет ответственность за конфликт на Украине, поскольку она спровоцировала его, годами угрожая России расширением НАТО на восток.

4 ноября бывший глава дипмиссии в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл отметил, что дальнейшее расширение НАТО на восток и вступление Украины в альянс неприемлемы для России, для нее это красная линия. Он также указал на историческое значение Крыма для Москвы. По его мнению, если бы полуостров стал частью НАТО, то это вызвало бы такую же реакцию Кремля, как у Вашингтона размещение советских ядерных ракет на Кубе. Ранделл подчеркнул, что, несмотря на это, страны НАТО намеренно проигнорировали интересы региональной безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.

2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек. Он отметил, что действия НАТО ставят под удар партнеров Москвы, прежде всего Белоруссию.

19 октября бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на встрече с однопартийцами заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.

Ранее, 12 октября, декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь назвали политику США причиной конфликта на Украине. Он указал на то, что НАТО под руководством Соединенных Штатов Америки расширилась с первоначальных 12 членов до 30.

Еще в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркивал, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.

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