Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300
Мир
МВД Украины заявило о повреждении более 30 объектов инфраструктуры
Политика
Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Мир
В США заявили об усталости от Украины в Евросоюзе
Армия
В ЛНР рассказали о попытках атак ВСУ от Попасной до Харьковской области
Мир
Парламентариям РФ отказали в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве
Общество
ФСБ задержала польского дипломата при получении взятки в €20 тыс.
Мир
Захарова назвала выступление Зеленского на G20 абсурдистикой
Мир
Посол России ночью посетил МИД Польши
Мир
Президент Кубы посетит Москву на следующей неделе
Мир
Нефтяной танкер близ Омана подвергся атаке беспилотника
Мир
Косачев заявил, что Запад «сквозь зубы» признает падение ракеты Украины в Польше
Сюжет:

СМИ указали на вину американской элиты в конфликте на Украине

TAC: американская элита спровоцировала конфликт на Украине
0
Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политическая элита США несет ответственность за конфликт на Украине, поскольку она спровоцировала его, годами угрожая России расширением НАТО на восток. Об этом написал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл-младший в материале для The American Conservative (TAC) в среду, 16 ноября.

НАТО подкачалось: какие силы нарастил альянс у границ России и Белоруссии
С февраля этого года группировка блока в Восточной Европе увеличилась в 2,5 раза

«Глубинное государство — правительственные элиты, разведывательное сообщество и военный истеблишмент — десятилетиями угрожали и провоцировали Россию, подталкивая НАТО к их границам», — говорится в статье.

О'Нилл отмечает, что Россия рассматривает НАТО на своей границе как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности, и в США знают это на протяжении десятилетий.

Но несмотря на это, пишет автор, на течение 30 лет американская элита продвигала НАТО к территории РФ, что включало конфликты в Сербии в 1999 году и смену режима на Украине в 2014 году.

После многочисленных отказов от российских дипломатических инициатив по устранению опасностей, исходящих от недружественной и вооруженной НАТО Украины, Россия начала действовать.

«Русские двинулись в 2014 году, чтобы защитить свою южную границу. РФ смогла обеспечить безопасность Крыма, полуострова, который в течение 300 лет занимал центральное место в российском военно-морском флоте», — говорится в материале.

Но США, сделав Украину де-факто членом НАТО, по словам автора, продолжали провоцировать Россию и дальше.

«После заключения Минского договора 2015 года они тыкали медведя — и продолжали тыкать, пока медведь не набросился. Как это служит интересам Америки?» — задается в итоге автор статьи риторическим вопросом.

4 ноября бывший глава дипмиссии в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл отметил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, для нее это красная линия. Он также указал на историческое значение Крыма для Москвы. По его мнению, если бы полуостров стал частью НАТО, то это вызвало бы такую же реакцию Кремля, как у Вашингтона размещение советских ядерных ракет на Кубе. Ранделл подчеркнул, что, несмотря на это, страны НАТО намеренно проигнорировали интересы региональной безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.

Ранее, 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек. Он отметил, что действия НАТО ставят под удар партнеров Москвы, прежде всего Белоруссию.

31 октября стало известно, что Украина подписала с Чехией декларацию о вступлении в НАТО для ускорения интеграции страны в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона намерена стремиться к подписанию подобных деклараций с другими странами.

29 октября глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев сообщил, что украинские дипломаты на всех уровнях по поручению Зеленского ведут переговоры с государствами — членами НАТО о вступлении в альянс.

19 октября бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на встрече с однопартийцами заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне. Он отметил, что западная помощь Киеву только накаляет обстановку.

В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022