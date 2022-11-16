СМИ указали на вину американской элиты в конфликте на Украине

Политическая элита США несет ответственность за конфликт на Украине, поскольку она спровоцировала его, годами угрожая России расширением НАТО на восток. Об этом написал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл-младший в материале для The American Conservative (TAC) в среду, 16 ноября.

«Глубинное государство — правительственные элиты, разведывательное сообщество и военный истеблишмент — десятилетиями угрожали и провоцировали Россию, подталкивая НАТО к их границам», — говорится в статье.

О'Нилл отмечает, что Россия рассматривает НАТО на своей границе как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности, и в США знают это на протяжении десятилетий.

Но несмотря на это, пишет автор, на течение 30 лет американская элита продвигала НАТО к территории РФ, что включало конфликты в Сербии в 1999 году и смену режима на Украине в 2014 году.

После многочисленных отказов от российских дипломатических инициатив по устранению опасностей, исходящих от недружественной и вооруженной НАТО Украины, Россия начала действовать.

«Русские двинулись в 2014 году, чтобы защитить свою южную границу. РФ смогла обеспечить безопасность Крыма, полуострова, который в течение 300 лет занимал центральное место в российском военно-морском флоте», — говорится в материале.

Но США, сделав Украину де-факто членом НАТО, по словам автора, продолжали провоцировать Россию и дальше.

«После заключения Минского договора 2015 года они тыкали медведя — и продолжали тыкать, пока медведь не набросился. Как это служит интересам Америки?» — задается в итоге автор статьи риторическим вопросом.

4 ноября бывший глава дипмиссии в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл отметил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, для нее это красная линия. Он также указал на историческое значение Крыма для Москвы. По его мнению, если бы полуостров стал частью НАТО, то это вызвало бы такую же реакцию Кремля, как у Вашингтона размещение советских ядерных ракет на Кубе. Ранделл подчеркнул, что, несмотря на это, страны НАТО намеренно проигнорировали интересы региональной безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.

Ранее, 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек. Он отметил, что действия НАТО ставят под удар партнеров Москвы, прежде всего Белоруссию.

31 октября стало известно, что Украина подписала с Чехией декларацию о вступлении в НАТО для ускорения интеграции страны в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона намерена стремиться к подписанию подобных деклараций с другими странами.

29 октября глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев сообщил, что украинские дипломаты на всех уровнях по поручению Зеленского ведут переговоры с государствами — членами НАТО о вступлении в альянс.

19 октября бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на встрече с однопартийцами заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне. Он отметил, что западная помощь Киеву только накаляет обстановку.

В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.