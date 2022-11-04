В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, для нее это красная линия. Такое мнение 3 ноября высказал бывший глава дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для издания Newsweek.

«Нетрудно понять, почему Украина — самая красная линия для России», — пишет автор.

Ранделл указал в статье на историческое значение Крыма для Москвы. По его мнению, если бы полуостров стал частью НАТО, то это вызвало бы такую же реакцию Кремля, как у Вашингтона размещение советских ядерных ракет на Кубе.

Автор статьи подчеркивает, что, несмотря на это, страны НАТО намеренно проигнорировали интересы региональной безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.

«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», — приводит Ранделл слова американского дипломата Джорджа Кеннана.

Кроме того, автор статьи высказывает недоумение отсутствием усилий со стороны западных стран, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

«Прекращение огня, нейтралитет Украины, отмена экономических санкций — все эти вопросы нужно обсудить. Не нужно от них отмахиваться. Пришло время остановить кровопролитие», — считает Ранделл.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 ноября заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек. Он отметил, что действия НАТО ставят под удар партнеров Москвы, прежде всего Белоруссию.

31 октября стало известно, что Украина подписала с Чехией декларацию о вступлении в НАТО для ускорения интеграции страны в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона намерена стремиться к подписанию подобных деклараций с другими странами.

29 октября глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев сообщил, что украинские дипломаты на всех уровнях по поручению Зеленского ведут переговоры с государствами — членами НАТО о вступлении в альянс.

В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что заявка Украины в НАТО выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

В июне НАТО официально назвало Россию основной угрозой своей безопасности.