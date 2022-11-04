Реклама
Прямой эфир
Общество
Расписание поездов «Таврия» изменилось из-за ремонта на Крымском мосту
Мир
Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников
Политика
Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
Политика
Путин заявил о необходимости вывезти из Херсона мирных жителей
Мир
Правительство Японии поддержало решение Sodeco сохранить долю в «Сахалине-1»
Общество
Минтранс предупредил о перерывах в движении транспорта по Крымскому мосту
Мир
Байден заявил о скором «освобождении» Ирана
Мир
СМИ сообщили о договоренности США и их союзников о параметрах потолка цен на нефть из РФ
Мир
Президент Татарстана встретился в Бахрейне с папой римским
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны
Мир
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Мир
В Киеве заявили об отсутствии электричества в 450 тыс. квартир
Сюжет:

В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России

Экс-дипломат США Ранделл: вступление Украины в НАТО для России — самая красная линия
0
Фото: ТАСС/picture alliance/photothek/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, для нее это красная линия. Такое мнение 3 ноября высказал бывший глава дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для издания Newsweek.

«Нетрудно понять, почему Украина — самая красная линия для России», — пишет автор.

На границах — тучи: группировка НАТО в Европе увеличилась в 2,5 раза
В каких странах стоят силы альянса и чем отвечают Россия и Белоруссия

Ранделл указал в статье на историческое значение Крыма для Москвы. По его мнению, если бы полуостров стал частью НАТО, то это вызвало бы такую же реакцию Кремля, как у Вашингтона размещение советских ядерных ракет на Кубе.

Автор статьи подчеркивает, что, несмотря на это, страны НАТО намеренно проигнорировали интересы региональной безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.

«Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», — приводит Ранделл слова американского дипломата Джорджа Кеннана.

Кроме того, автор статьи высказывает недоумение отсутствием усилий со стороны западных стран, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

«Прекращение огня, нейтралитет Украины, отмена экономических санкций — все эти вопросы нужно обсудить. Не нужно от них отмахиваться. Пришло время остановить кровопролитие», — считает Ранделл.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 ноября заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек. Он отметил, что действия НАТО ставят под удар партнеров Москвы, прежде всего Белоруссию.

31 октября стало известно, что Украина подписала с Чехией декларацию о вступлении в НАТО для ускорения интеграции страны в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона намерена стремиться к подписанию подобных деклараций с другими странами.

29 октября глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев сообщил, что украинские дипломаты на всех уровнях по поручению Зеленского ведут переговоры с государствами — членами НАТО о вступлении в альянс.

В сентябре Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также отмечал, что заявка Украины в НАТО выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

В июне НАТО официально назвало Россию основной угрозой своей безопасности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022