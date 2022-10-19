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Берлускони предупредил о мировой войне в случае вступления Украины в НАТО

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Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на встрече с однопартийцами заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, сообщает телеканал «Известия». Такая помощь только накаляет обстановку. Ранее политик призывал Европу настоять на переговорах Украины и России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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