Варшава не разрешила Киеву участвовать в расследовании падения ракеты

Представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракеты на территории Польши, но участвовать в нем им не разрешат. Такое заявление в четверг, 17 ноября, сделал польский лидер Анджей Дуда.

«Чтобы можно было говорить об участии в следственных действиях, чтобы можно было говорить об участии в следствии, должны быть реализованы соответствующие правила международного права, международных договоров. Это всегда деятельность в рамках так называемой правовой помощи», — сказал он журналистам.

По его словам, такого же мнения придерживается прокурор, работающий на месте.

Президент Польши пояснил, что для участия в расследовании и доступа к документам требуются конкретные основания к части международного права и международных договоров.

Ранее в этот день польская сторона допустила украинских экспертов на место падения ракеты.

Также в четверг Дуда заявил, что следов второй упавшей ракеты на территории страны не найдено.

Изначально польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет 15 ноября в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Вскоре Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицами, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

По инициативе президента США Джо Байдена состоялось экстренное совещание по вопросу падения ракет в Польше. По итогу мероприятия американский лидер счел маловероятным запуск ракет в Польшу из России.

16 ноября официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон заявила, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего. Она отметила, что Вашингтон полностью доверяет расследованию Варшавы и не видит никаких противоречий в предварительной оценке Дуды о том, что произошедший взрыв, скорее всего, был результатом ракет украинской ПВО.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле не согласны с высказываниями США об ответственности Москвы за падение ракеты в Польше. По его словам, первопричина польского инцидента — в действиях США и НАТО.