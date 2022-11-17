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Дуда заявил об отсутствии следов второй упавшей на территории Польши ракеты

Президент Польши Дуда: пока не найдено никаких следов второй ракеты
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Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Slawomir Kaminski
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Следов второй упавшей ракеты на территории Польши не найдено. Об этом 17 ноября заявил президент страны Анджей Дуда.

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«Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики», — сказал он журналистам, сообщила в Twitter канцелярия политика.

Заявление польский лидер сделал во время визита в село Пшеводув, где 15 ноября произошел взрыв ракеты.

Ранее в четверг польская сторона допустила украинских экспертов на место падения ракеты.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не знает на 100%, чья ракета упала в Польше, но признал, что Украина запускала ракеты противовоздушной обороны (ПВО).

16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент. Он заявил об очередном взрыве «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.

В тот же день газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщила, что ракета, упавшая на востоке Польши днем ранее, была выпущена из украинской системы ПВО. По ее данным, получены первые выводы специалистов.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ. Он заверил, что упавшая в ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на фотоснимках обломки ракеты, обнаруженные в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

МИД России призвал страны Запада отказаться от распространения домыслов в адрес России во избежание неисправимых последствий.

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