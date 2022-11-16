Невролог назвала опасные причины бессонницы

Бессонница может быть симптомом тревожных и депрессивных расстройств, болезни Альцгеймера, а также серьезных психических патологий, например психоза и мании. Об этих и других причинах нарушения сна «Известиям» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Екатерина Полянская.

«Сон можно определить, и как естественное состояние человека, и как одну из жизненных потребностей, поэтому, его нарушение будет значительно влиять на качество жизни. Одним из видов патологии сна является бессонница, или инсомния, которая проявляется нарушением засыпания, уменьшением продолжительности сна и снижением его качества», — отметила специалист.

Описывая процесс регуляции сна, невролог пояснила, что в головном мозге есть центр сна и центр бодрствования. Они работают посредством нейрохимической регуляции, а баланс этой системы определяет здоровую смену циклов — сон и бодрствование. Ключевым дестабилизирующим фактором этой «тонкой организации» является стресс, влияние которого определяется большим выбросом гормонов надпочечников (адреналин, кортизол), что бьет прицельно по нейрохимической регуляции.

«Как известно, длительный стресс, сниженная адаптация человека к нему приводят к возникновению тревожных, депрессивных расстройств. Именно они чаще всего являются причинами нарушения сна. Круг становится порочным, когда человек, уже знакомый с инсомнией, испытывает тревогу, волнение и даже страх перед сном, думая о том, получится ли ему уснуть этой ночью», — указала Полянская.

По ее словам, бессонница также встречается при серьезных психических патологиях — при психозах, мании, шизофрении. Кроме того, бессонница часто проявляется при болезни Альцгеймера, когда происходит буквально разрушение головного мозга, затрагивающее в том числе центры сна и бодрствования. Таким образом, это междисциплинарная проблема, которой занимаются неврологи, психиатры и более прицельно — врачи сомнологи.

«Помимо вышеперечисленных проблем бессонница может быть симптомом интоксикации, воздействия нейротоксичных веществ, психостимуляторов. Здесь стоит упомянуть банально кофе и алкоголь, также стоит сказать о привыкании к снотворным. Бессонница безусловно будет беспокоить пациента при наличии иных, беспокоящих ночью жалоб — при выраженном болевом синдроме, при синдроме беспокойных ног (когда человек испытывает навязчивый дискомфорт в стопах и голенях и вынужден постоянно менять положение ног)», — продолжила врач.

Как уточнила Полянская, в лечении бессонницы главным является устранение ее первоначальной причины, что невозможно без помощи квалифицированного доктора. Из методов лечения, помимо класса снотворных препаратов, необходимо помнить о гигиене сна и модификации образа жизни, также высокоэффективным методом является когнитивно-поведенческая терапия.

«В заключение добавлю, что ценность сна ощущается в его отсутствии, поэтому берегите свой сон и будьте здоровы!» — резюмировала невролог.

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