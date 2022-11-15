Nike запустит онлайн-магазин с виртуальной обувью и одеждой

Компания Nike анонсировала запуск онлайн-магазина под названием «.Swoosh», в котором будет продаваться виртуальная обувь и одежда. Об этом 14 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Пользователи смогут обменивать виртуальные на настоящие товары, оформления персонажей в видеоиграх, а также доступа к некоторым тематическим мероприятиям.

Запуск сервиса назначен на 18 ноября. При этом первая коллекция в нем появится только в начале 2023 года. Виртуальные товары будут продаваться за доллары.

Планируется, что в продаже буду как серийные модели одежды и обуви, так и уникальный инвентарь от популярных спортсменов.

В Bloomberg полагают, что данный шаг демонстрирует серьезное отношение Nike к метавселенным, пишет «Газета.Ru».

В июне стало известно, что Nike приняла решение полностью уйти из России, однако в начале ноября компания заработала в Москве под новым названием NSP.