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В Совфеде оценили условия Зеленского для установления мира

Сенатор Цеков о «мирном плане» Зеленского: «Из 10 пунктов можно договариваться по одному-двум»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Формула для установления мира из 10 пунктов, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский, показывает то, что договариваться с Россией он не хочет. Об этом 15 ноября «Известиям» заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

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Условия украинского лидера включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию окончания спецоперации.

«Там уйма вещей, которые говорят о том, что он договариваться не хочет. Но есть какие-то вещи, по которым договориться можно, в частности обмен военнопленными. Единственное, что у нас украинских военнопленных в несколько раз больше, причем там нацисты среди них», — сказал Цеков.

Также сенатор обратил внимание на пункт о справедливости, который есть у Зеленского.

«Несправедливо то, что Крым оказался в составе Украины в 1954 году и с разрушением Советского союза остался в составе Украины. Несправедливо, что они свое право на самоопределение признают, а право на самоопределение части территорий, над которыми они издеваются, не признают», — пояснил Цеков.

Из 10 пунктов, озвученных президентом Украины, можно договариваться по одному-двум, заключил сенатор.

Зеленский озвучил свои предложения на саммите G20. Также он сказал, что новые минские соглашения невозможны. Помимо этого, Зеленский предложил произвести обмен военнопленными с российской стороной по формуле «всех на всех». Он обратил внимание на то, что в эту формулу должны войти также мирные граждане, которые выехали на территорию РФ.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. 10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с РФ. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. Президент РФ Владимир Путин также сказал, что позиция российской стороны по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

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