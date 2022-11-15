Американский правозащитник сообщил о запрете Киева освещать преступления ВСУ западным СМИ

Киевские власти аннулировали аккредитации у некоторых западных СМИ на работу в Херсоне из-за запрета западной прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака 14 ноября.

«Украинские власти отозвали у ряда западных СМИ полномочия на публикацию материалов из Херсона. Указанная причина заключалась в том, что им не было дано разрешение на это. Власти хотели обеспечить контроль над подобными материалами», — написал Барака.

Свой пост правозащитник сопроводил фотографиями агентства Associated Press, на которых запечатлены привязанные к столбам люди. Фото были сделаны 13 ноября, но официальной информации об их происхождении и о том, кто на них изображен, не поступало. Предположительно, это жители города, наказанные ВСУ за сотрудничество с российской стороной.

Барака полагает, что киевские власти не хотят, чтобы в западные СМИ проникли доказательства нарушений прав человека и жестокостей ВСУ против собственных граждан.

Ранее в этот день стало известно, что не менее шести представителей СМИ, включая CNN и Sky News, лишились аккредитации за репортажи из Херсона. Данное решение было принято генштабом ВСУ. Согласно информации ведомства, причиной стало грубое нарушение правил работы в районе ведения боевых действий. В результате журналистам было отказано в праве осуществлять профессиональную деятельность, а их пресс-карты признали недействительными.

В ответ на это украинские СМИ потребовали вернуть аккредитации, аннулированные из-за репортажей из Херсона. Их заявление опубликовало издание «Детектор медіа». Требование обращено к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному и министру обороны страны Алексею Резникову.

11 ноября на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. В Минобороны РФ сказали, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в переезде. Приказ о маневре отдал двумя днями ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».