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СМИ потребовали от Зеленского вернуть аннулированные аккредитации
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СМИ потребовали от Зеленского вернуть аннулированные аккредитации

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency) Photographer/Ruslan Kaniuka
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Украинские СМИ потребовали вернуть аккредитации, аннулированные из-за репортажей из Херсона. Их заявление опубликовало 14 ноября издание «Детектор медіа».

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«Мы, украинские и иностранные журналисты и медийные организации, требуем немедленных мер, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, вызванную неэффективностью и непрофессионализмом коммуникационных структур министерства обороны, в частности, объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга», — говорится в открытом письме.

Требование обращено к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному и министру обороны страны Алексею Резникову.

Также в обращении содержится требование создать равные и прозрачные правила работы и допуска журналистов, а также призыв отказаться от избирательного подхода. По мнению журналистов, коммуникационные структуры министерства обороны Украины, запретили работать абсолютно всем журналистам.

Ранее в этот день стало известно, что не менее шести представителей СМИ, включая CNN и Sky News, лишились аккредитации за репортажи из Херсона. Данное решение было принято генштабом ВСУ. Согласно информации ведомства, причиной стало грубое нарушение правил работы в районе ведения боевых действий. В результате журналистам было отказано в праве осуществлять профессиональную деятельность, а их пресс-карты признали недействительными.

12 ноября было объявлено о введении комендантского часа, а также об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы. Данные меры, по словам украинских властей, продиктованы необходимостью разминировать город.

В пятницу сообщалось, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. В Минобороны РФ сказали, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в переезде.

Приказ о маневре отдал двумя днями ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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