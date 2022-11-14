Песков назвал сообщения о зимнем наступлении ВСУ вопросом Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы планах зимнего наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую и Курскую области. В ходе брифинга 14 ноября Песков отметил, что это — вопросы, которыми занимается Минобороны и спецслужбы РФ.

«Это больше вопрос нашего МО и спецслужб. Что касается регионов, то в регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета, возглавляет это направление работы мэр Москвы (Сергей) Собянин. Необходимые меры принимаются», — отметил Песков.

Ранее, 7 ноября украинский пленный рассказал о планах Киева забросить диверсантов в регионы РФ. Он уточнил, что удары планировалось наносить по инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях.

2 ноября в результате обстрела ВСУ села Гуево в Курской области пострадали пять человек, трое из которых — дети.

22 октября два человека погибли при обстреле Шебекина в Белгородской области. По данным «Известий», речь шла о мужчине и 16-летнем юноше. Пострадали 11 человек, четверо — в тяжелом состоянии.

18 октября губернатор Курской области рассказал об обстреле двух других населенных пунктов — поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Тогда тоже сообщалось о перебоях с электричеством, но информации о пострадавших на тот момент не было.

В ответ на террористические действия киевского режима Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Как напомнил президент РФ Владимир Путин 10 октября, киевский режим среди прочего причастен и к ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с одиозными террористическими группировками.

19 октября президент России подписал указ о введении режима военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, ввели режим повышенной готовности. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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