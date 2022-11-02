Пять человек пострадали после обстрела ВСУ села Гуево в Курской области

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Гуево в Курской области пострадали пять человек, трое из которых — дети. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также рассказал о повреждении нескольких зданий, включая местный продуктовый магазин. Кроме того, в селе пока нет электричества, так как пострадали электропровода. Ремонтные бригады приступят к восстановлению в ближайшее время, отметил Старовойт.

18 октября губернатор Курской области рассказал об обстреле двух других населенных пунктов — поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Тогда тоже сообщалось о перебоях с электричеством, но информации о пострадавших на тот момент не было.

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