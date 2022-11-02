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Пять человек пострадали после обстрела ВСУ села Гуево в Курской области

Старовойт сообщил, что при обстреле ВСУ села Гуево пострадали пять человек
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Фото: t.me/gubernator_46
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В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Гуево в Курской области пострадали пять человек, трое из которых — дети. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также рассказал о повреждении нескольких зданий, включая местный продуктовый магазин. Кроме того, в селе пока нет электричества, так как пострадали электропровода. Ремонтные бригады приступят к восстановлению в ближайшее время, отметил Старовойт.

18 октября губернатор Курской области рассказал об обстреле двух других населенных пунктов — поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Тогда тоже сообщалось о перебоях с электричеством, но информации о пострадавших на тот момент не было.

В ответ на террористические действия киевского режима Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Как напомнил президент РФ Владимир Путин 10 октября, киевский режим среди прочего причастен и к ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с одиозными террористическими группировками.

19 октября президент России подписал указ о введении режима военного положения с 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В целях безопасности в каждом субъекте будут созданы координационные штабы при поддержке Минобороны.

В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, ввели режим повышенной готовности. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования.

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