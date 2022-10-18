Глава Курской области сообщил об обстреле ВСУ двух населенных пунктов

Вооруженные силы Украины ведут обстрел двух населенных пунктов Курской области — поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Об этом 18 октября сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Есть информация о перебоях с электричеством. О возможных пострадавших и повреждениях сообщу позднее. Информацию уточняю», — написал он в своем Telegram-канале.

В ответ на террористические действия киевского режима Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. В пример таких действий президент РФ Владимир Путин 10 октября привел ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

В результате ударов в ряде населенных пунктов Украины наблюдаются перебои с подачей электричества. В первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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