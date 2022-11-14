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Корреспондент «Известий» встретился с мобилизованными на передовой СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Призванные в рамках частичной мобилизации резервисты продолжают выполнять задачи специальной операции по защите мирного населения Донбасса. С бойцами встретился корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Служащие Ильдар и Алексей были мобилизованы в Челябинской области месяц назад. Впоследствии они были распределены в одно из элитных подразделений артиллеристов группировки «Отважные», а сейчас уже являются полноправными членами экипажа пусковой установки «Ураган».

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По словам молодых людей, у них с боевыми товарищами сложились теплые, практически семейные взаимоотношения.

«Коллектив у нас веселый, ребята все хорошие, живем здесь, нормально всё», — поделился механик-водитель Алексей.

На передовой резервисты ежедневно нарабатывают боевой опыт, наносят ракетные удары по военной технике противника и не дают перейти в наступление. По словам кадровых офицеров, пополнение воюет слаженно, легко обучается и уже показывает хорошие результаты.

В течение часа экипаж одной установки может поменять до шести точек пуска. Как только цель уничтожена, машину отгоняют в укрытие до следующего распоряжения. Ждать приказа долго не приходится: новые цели обнаруживают постоянно.

В перерывах между боями работа не заканчивается. Сложив оружие, ребята берут в руки лопаты.

«Мы оборудуем в первую очередь инженерные сооружения: для укрытия личного состава в случае каких-то артиллерийских обстрелов, огневые позиции, чтобы занять круговую оборону в случае нападения», — объяснил командир взвода с позывным «Краснодар».

Условия, в которых живут военнослужащие, более чем достойные: в лагере оборудованы полевая кухня, столовая и даже проведен интернет. В блиндажах бойцы размещаются по двое, в скором времени на эти укрепления положат бревенчатую крышу, а также поставят печь. Впрочем, даже утепленный блиндаж не защитит с наступлением холодов, поэтому в преддверии зимы строят землянки.

Ранее, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сейчас находится до 80 тыс. мобилизованных. При этом он отметил, что около 50 тыс. из них направлены в боевые подразделения и принимают участие в боевых действиях.

В рамках частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября, для участия в боевых действиях в зоне спецоперации было призвано 318 тыс. человек. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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