Шойгу поручил размещать мобилизованных в тылу перед отправкой на боевые действия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 9 ноября, обратил внимание командующего группировкой генерала армии Сергея Суровикина на необходимость размещения мобилизованных в тыловых районах перед отправкой в районы боевых действий.

«Сергей Владимирович, обращаю ваше внимание на подготовку и применение мобилизованных военнослужащих. Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт», — сказал он, заслушав доклад Суровикина.

Шойгу подчеркнул, что на передовую необходимо направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям. Также министр поручил назначать в подразделения мобилизованных офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях.

7 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса сейчас находится до 80 тыс. мобилизованных. При этом он отметил, что около 50 тыс. из них направлены в боевые подразделения и принимают участие в боевых действиях.

До этого, 4 ноября, российский лидер назвал число призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Он сообщил, что в стране мобилизовано 318 тыс. человек. По словам главы государства, число превысило 300 тыс. за счет добровольцев, которые активно вступают в ряды военнослужащих.

О начале частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине. Он отмечал, что в рамках частичной мобилизации будет призвано 300 тыс. человек. 31 октября Путин сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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