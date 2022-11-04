Путин назвал число призванных в рамках частичной мобилизации граждан

Президент России Владимир Путин 4 ноября сообщил, что в стране мобилизовано 318 тыс. человек.

Путин пояснил, что из этого числа 49 тыс. человек уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, а все остальные пока занимаются подготовкой.

Российский лидер добавил, что поток добровольцев в ВС РФ не прекращается, поэтому число мобилизованных уже превысило 300 тыс.

«У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — заявил президент на Красной площади в Москве во время общения с волонтерами в День народного единства, 4 ноября.

Кроме того, глава государства назвал помощь семьям мобилизованных одним из важнейших направлений.

«Это очень большое количество людей. Семьи, мамы, отцы, дети, жены остались. Конечно, государство делает всё, чтобы их поддержать», — сказал Путин.

31 октября Путин сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Президент отметил, что в данный момент 260 тыс. человек из числа мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

В тот же день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются. Указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштабом РФ командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом, добавил он.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине. Он отмечал, что в рамках частичной мобилизации будет призвано 300 тыс. человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.