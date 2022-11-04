Реклама
Прямой эфир
Общество
Расписание поездов «Таврия» изменилось из-за ремонта на Крымском мосту
Мир
Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников
Политика
Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
Политика
Путин заявил о необходимости вывезти из Херсона мирных жителей
Мир
Правительство Японии поддержало решение Sodeco сохранить долю в «Сахалине-1»
Общество
Минтранс предупредил о перерывах в движении транспорта по Крымскому мосту
Мир
Байден заявил о скором «освобождении» Ирана
Мир
СМИ сообщили о договоренности США и их союзников о параметрах потолка цен на нефть из РФ
Мир
Президент Татарстана встретился в Бахрейне с папой римским
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны
Мир
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Мир
В Киеве заявили об отсутствии электричества в 450 тыс. квартир
Сюжет:

Путин назвал число призванных в рамках частичной мобилизации граждан

Путин сообщил, что в РФ мобилизовано 318 тыс. человек
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 4 ноября сообщил, что в стране мобилизовано 318 тыс. человек.

Путин пояснил, что из этого числа 49 тыс. человек уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, а все остальные пока занимаются подготовкой.

Российский лидер добавил, что поток добровольцев в ВС РФ не прекращается, поэтому число мобилизованных уже превысило 300 тыс.

«У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — заявил президент на Красной площади в Москве во время общения с волонтерами в День народного единства, 4 ноября.

Кроме того, глава государства назвал помощь семьям мобилизованных одним из важнейших направлений.

«Это очень большое количество людей. Семьи, мамы, отцы, дети, жены остались. Конечно, государство делает всё, чтобы их поддержать», — сказал Путин.

31 октября Путин сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Президент отметил, что в данный момент 260 тыс. человек из числа мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

В тот же день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются. Указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштабом РФ командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом, добавил он.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине. Он отмечал, что в рамках частичной мобилизации будет призвано 300 тыс. человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022