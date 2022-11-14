Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ уличили Запад и США в планах использовать саммит G20 для ссоры
Мир
Полянский обвинил Запад в желании узаконить кражу российских активов
Мир
Минюст Турции сообщил о наличии двух версий по взрыву в Стамбуле
Армия
МО обвинило Украину в распространении фейков о мобилизации в РФ
Мир
Шольц выразил сожаление из-за решения Путина не ехать на саммит G20
Спорт
ФК «Динамо» обыграл ЦСКА в матче 17-го тура РПЛ
Мир
США и Китаю предрекли противостояние на саммите G20 на Бали
Мир
В Турции выписали из больниц 39 пострадавших при взрыве в Стамбуле
Мир
ВС РФ ликвидировали около 20 диверсантов ВСУ в районе Кинбурнской косы
Мир
Пелоси допустила сохранение демократами контроля над конгрессом США
Мир
Президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20
Мир
В Турции расследуют провокационные посты в соцсетях о взрывах в Стамбуле

Правительство отклонило индексацию пенсий работающим пенсионерам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По информации «Известий», правительство отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» в части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам».

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Повышение пенсий, переход на российский софт, ограничения на вывоз икры и другие нововведения

Документ в конце августа внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года провести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат.

По данным ПФР на 1 января 2022 года, численность работающих пенсионеров в России составила свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн — получатели страховой пенсии по старости.

В заключении кабина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко указывается, что целевое назначение страховой пенсии — компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.

«Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», — отмечается в документе. А в случае прекращения трудовой деятельности суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней начисляются с учетом всех индексаций, имевших место в период их работы.

Кабмин также отмечает, что реализация предлагаемых изменений приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств и к дополнительным расходам средств федерального бюджета из-за увеличения общей суммы индивидуального пенсионного коэффициента получателей страховой пенсии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Расчетная запись: выплаты работающим пенсионерам пока индексировать не будут

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022