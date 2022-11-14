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Израиль предложил помощь Турции после взрыва в Стамбуле

Минобороны Израиля заявило о готовности оказать Турции любую помощь
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
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Власти Израиля выразили соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле и сообщили о готовности оказать Турции любую помощь. Соответствующее заявление 13 ноября сделал глава израильского минобороны Бени Ганц.

«Оборонное ведомство Израиля готово оказать любую необходимую помощь. За прошедший час я поговорил с моим коллегой [министром обороны Турции] Хулуси Акаром и выразил ему соболезнования от имени израильского оборонного ведомства и от меня лично», — написал он в своем Twitter.

Ганц подчеркнул, что данная трагедия стала «суровым напоминанием» о необходимости сотрудничать перед лицом террористической угрозы и общими усилиями защищать мирных граждан.

Ранее в этот день соболезнования родственникам погибших при взрыве, пострадавшим и всему турецкому народу выразили сотрудники российского посольства в Анкаре.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США решительно осуждают теракт в центре турецкой столицы.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города. Согласно имеющейся информации, погибли шесть человек — четыре на месте и двое после госпитализации, также пострадал 81 человек. В числе жертв — сотрудник министерства по делам семьи и соцобслуживания Турции и его дочь.

Власти расценивают взрыв на одной из центральных пешеходных улиц Стамбула как теракт. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в произошедшем «есть признаки терроризма». Следствие полагает, что преступление совершила женщина, которая активировала бомбу.

Фотографию подозреваемой показал турецкий телеканал ODA TV. На снимке она изображена в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, неизвестная могла оставить на улице пакет с бомбой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров. В настоящий момент правоохранители допрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения.

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