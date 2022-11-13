Экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял состояние в размере $16 млрд

Основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё свое состояние в размере $16 млрд. Об этом 12 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что состояние Бэнкман-Фрида на «пике» оценивалось в $26 млрд. В начале этой недели оно составляло $16 млрд. Но уже 8 ноября, по данным агентства, экс-гендиректор биржи лишился 94% своего состояния, и теперь оно составляет почти $1 млрд.

«Всё состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее $16 млрд, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории», — передает агентства.

Криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве на территории США 11 ноября. Уточнялось, что Бэнкман-Фрид подал в отставку, его место временно займет Джон Джей Рэй III. Как сообщило издание The New York Times, задолженность FTX, в общей сумме, составляет $8 млрд и руководству биржи так и не удалось найти ресурсы для того, чтобы поддержать ликвидность платформы.

Ранее, 9 ноября, старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал «Известиям» о том, что текущее падение рынка криптовалют связано с разборками между крупнейшими криптобиржами FTX и Binance.

24 октября Быков предположил, что судя по тому, что в настоящее время наблюдается на графике биткоина и в целом на глобальных рынках, восстановление цифровых активов может затянуться и начаться лишь в конце 2023 года.