Экипажи танков Т-72БЗ ЮВО уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3 Южного военного округа (ЮВО) выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказало Министерство обороны РФ.

Разведкой целей и корректировкой огня занимаются расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После они передают собранную информацию танкистам, которые наносят удар по заданным координатам.

«Танк — это снайперская винтовка, только большая очень», — отметил командир танкового подразделения Борис.

Вместе с товарищами из подразделения он принимал участие в боестолкновении с противником на открытой местности. В конечном итоге российским служащим удалось подбить танк ВСУ и спровоцировать детонацию боекомплекта машины. После этого они вернулись в укрытие для пополнения запасов.

«Обстоятельства были следующие: противник решил прорвать нашу оборону, решил прощупать. В итоге прощупал до такой степени, что его уничтожили», — поделился Борис.

Ранее, 9 ноября, оборонное ведомство показало использование танков Т-72БЗМ и Т-80БВ для нанесения ущерба украинским формированиям. Отмечается, что экипажи боевых машин уверенно действуют даже в условиях массового использования противником противотанковых средств поражения.

До этого, 24 октября, МО РФ продемонстрировало работу экипажей танков Т-72 и Т-80БВ по уничтожению стратегических объектов и техники украинских боевиков.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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