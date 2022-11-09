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МО показало выполнение боевых задач экипажами танков Т-72БЗМ и Т-80БВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России показало боевую работу танковых экипажей Южного военного округа (ЮВО), выполняющих задачи специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

Танки Т-72БЗМ и Т-80БВ используются российскими военными для уничтожения огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ). Служащие ЮВО уверенно действуют даже в условиях массового использования противником противотанковых средств поражения.

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«Происходит полная нейтрализация противника», — подчеркнул командир экипажа с позывным «Каскад».

Разведка, корректировка огня и объективный контроль поражения целей осуществляется с применением беспилотных летательных аппаратов.

Выполнив очередную задачу на поле боя, танкисты возвращаются на свои рубежи. В укрытии происходит пополнение запасов, после чего экипажи готовы снова наносить удары по формированиям националистов.

Ранее, 7 ноября, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал об использовании российскими военными тактики под названием «беспокоящий огонь», лишающей противника сна и ощущения безопасности. Для этого танкисты в ночное время ведут непредсказуемый обстрел с закрытой позиции по наводке беспилотника.

До этого, 24 октября, оборонное ведомство РФ показало работу экипажей танков Т-72 и Т-80БВ по уничтожению стратегических объектов и техники украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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