Экипажи танков Т-72 и Т-80БВ Южного военного округа (ЮВО) продолжают уничтожать огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику украинских боевиков. Минобороны России показало выполнение боевой задачи в ходе специальной военной операции в понедельник, 24 октября.

В ведомстве отметили, что танкисты уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств.

Для разведки целей и корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее, 22 октября, танкист старший лейтенант Руслан Курбанов получил звезду Героя России. Танк Курбанова был атакован из переносного ПТРК, в результате чего российский офицер получил ранение, но из боя не вышел.

Экипаж обеспечил захват ключевых позиций вблизи стратегического населенного пункта. За четыре дня боев танковый взвод старшего лейтенанта Курбанова уничтожил 36 единиц техники противника, в том числе 14 танков и более 200 боевиков.

19 октября экипаж российского танка Т-80 уничтожил позиции украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что одного танкового выстрела хватит, чтобы разнести целый укрепрайон. Все танковые сражения боевики проигрывают, так как им нечем ответить.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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