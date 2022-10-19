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«Известия» показали кадры боевой работы танка Т–80

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипаж российского танка Т-80 подходит вплотную и ведет прицельный огонь по позициям украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадрами работы танкистов в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 19 октября.

На счету только этого экипажа более 30 боевых выездов. Маневренный, сверхмощный и высокоскоростной танк не раз спасал жизнь военнослужащим при лобовом столкновении с националистами.

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Одного выстрела такой боевой машины хватит, чтобы разнести целый укрепрайон. Все танковые сражения боевики проигрывают, так как им нечем ответить.

«Вот такие противотанковые укрепления, выставленные националистами, раньше выполняли функцию заградительных барьеров, впрочем российские танки эти укрепления не остановили. Линия фронта уже давно сместилась отсюда. В том числе за счет многочисленных побед наших военных в танковых дуэлях с ВСУ», — поделился корреспондент.

Отмечается, что боевики используют весь имеющийся арсенал, чтобы вывести из строя ударную технику. Так, командир танкового взвода Денис рассказал, что в военных запускали целыми кассетами.

Танкисты Восточного военного округа не задерживаются на одном месте, поэтому после выстрела идет смена позиций.

Ранее, 4 октября, «Известия» также показывали кадры работы боевого танка Т-80. Танкисты идут в бой первыми, пушечными ударами расчищают дорогу штурмовым группам.

Минобороны России 24 сентября опубликовало кадры работы экипажей танков Т72Б3М. Танкисты подавляют огневые точки противника в условиях массового применения им противотанковых средств поражения.

17 сентября Минобороны рассказало, как экипажи танков Т-72 подразделений ЦВО разгромили группировку националистов. Командир танка Т-72 младший сержант Ильяз Юнусов и его экипаж в ходе специальной военной операции уничтожили 11 танков, четыре пикапа, БТР противника и более 60 солдат ВСУ, включая иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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