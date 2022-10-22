Отличившийся в ходе СВО танкист Курбанов получил звезду Героя России

Звезду Героя России вручили отличившемуся в ходе спецоперации по защите Донбасса старшему лейтенанту из Табасаранского района Дагестана Руслану Курбанову. Об этом сообщил глава района Магомед Курбанов в пятницу, 21 октября.

Звание Героя России присвоено выходцу из села Татиль Руслану Курбанову указом президента Владимира Путина.

«Соответствующий указ был подписан 10 сентября 2022 года, а вручение награды состоялось сегодня», — говорится в Telegram-канале главы района.

Как сообщило Минобороны, танковый взвод старшего лейтенанта Курбанова, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Продвигаясь вглубь обороны противника, танк старшего лейтенанта был атакован из переносного ПТРК, в результате чего российский офицер получил ранение, но из боя не вышел.

Экипаж продолжил вести бои с националистами и обеспечил захват ключевых позиций вблизи стратегически важного населенного пункта. За четыре дня боев танковый взвод старшего лейтенанта Курбанова уничтожил 36 единиц техники противника, в том числе 14 танков, минометную батарею и более 200 националистов. Личный состав взвода не пострадал.

Мужественные и самоотверженные действия танкистов Руслана Курбанова позволили нанести существенный урон живой силе противника и снизить его атакующий потенциал, что способствовало освобождению населенного пункта от националистов.

Ранее, 14 октября, снайпер получил звание Героя России за успешное уничтожение важных стратегических целей с помощью сверхдальнобойной винтовки СВЛК-14С «Сумрак».