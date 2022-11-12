В Совфеде назвали ответственных за начало переговоров России и Украины

Сроки проведения переговоров между Россией и Украиной зависят от США и стран Европы. Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков 12 ноября.

«Переговоры [между Россией и Украиной] в конце концов обязательно будут, но они будут очень тяжелыми, очень сложными», ― отметил Цеков. Его цитирует ТАСС.

По мнению сенатора, переговоры будут только тогда, когда для этого «созреют» европейцы и американцы.

«Если они будут продолжать провоцировать конфликт, то переговоров не будет», ― добавил он.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не ставил крест на возможности переговоров с Россией. Он объяснил, что Киев будет вести переговоры только с «другой Россией».

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.

Российская же сторона неоднократно утверждала, что готова к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

31 октября Путин заявлял, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

4 октября Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не может вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.