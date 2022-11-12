Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Украины назвал стоимость восстановления инфраструктуры страны
Мир
Лавров прилетел в Камбоджу на Восточноазиатский саммит
Общество
Движение по Крымскому мосту временно остановили для ремонта
Мир
ФБР обвинило украинца в попытке отмывания денег в США
Мир
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Мир
ЕС выделил €1 млрд для вывоза зерна с Украины по суше
Мир
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Армия
ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Нижней Дуванке в ЛНР
Наука
КНР запустила на орбиту космический грузовик «Тяньчжоу-5»
Мир
Активист рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве
Политика
В Совфеде назвали ответственных за начало переговоров России и Украины
Сюжет:

В Совфеде назвали ответственных за начало переговоров России и Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сроки проведения переговоров между Россией и Украиной зависят от США и стран Европы. Об этом заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков 12 ноября.

Мировой секрет: Путину передали послание от Зеленского
Почему украинский кризис стал основной темой российско-индонезийских переговоров в Кремле

«Переговоры [между Россией и Украиной] в конце концов обязательно будут, но они будут очень тяжелыми, очень сложными», ― отметил Цеков. Его цитирует ТАСС.

По мнению сенатора, переговоры будут только тогда, когда для этого «созреют» европейцы и американцы.

«Если они будут продолжать провоцировать конфликт, то переговоров не будет», ― добавил он.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не ставил крест на возможности переговоров с Россией. Он объяснил, что Киев будет вести переговоры только с «другой Россией».

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.

Российская же сторона неоднократно утверждала, что готова к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

31 октября Путин заявлял, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

4 октября Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не может вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022