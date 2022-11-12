Богиня охоты: как выдра может накормить человека

В Бангладеш, где насчитывается более двух сотен рек, едят много рыбы — это основной источник белка. Здесь есть целые династии рыбаков, которые из поколения в поколение передают разные хитрости и секреты ремесла. Как могут помочь на рыбалке хищные звери — в фотогалерее «Известий»