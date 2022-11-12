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Богиня охоты: как выдра может накормить человека

Рыбак в Бангладеш не всегда может обойтись без помощи хищника
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: Getty Images/EyeEm/Tomal Das
В Бангладеш, где насчитывается более двух сотен рек, едят много рыбы — это основной источник белка. Здесь есть целые династии рыбаков, которые из поколения в поколение передают разные хитрости и секреты ремесла. Как могут помочь на рыбалке хищные звери — в фотогалерее «Известий»
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mamunur Rashid
В Бангладеш обычно ловят рыбу с помощью таких сетей
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: Getty Images/Eyepix Group/Future Publishing/Md Rafayat Haque Khan
Во время ежегодного фестиваля Поло Бава используется другой метод — все ходят по колено в воде и пытаются добыть хоть что-нибудь
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: Getty Images/Eyepix Group/Future Publishing/H M Shahidul Islam
Для праздничной охоты используют плетеные ловушки
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: Getty Images/Silas Stein
Но есть и еще один способ добыть хороший улов — призвать на помощь выдру
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: commons.wikimedia.org/Hiroki Ogawa
Говорят, что рыбалка с хищниками — очень древний метод, который использовался тысячи лет назад
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: Getty Images/Corbis/Frédéric Soltan
Выдр приручают и начинают дрессировать с ранних лет
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: Getty Images/Universal Stopping Point Photography
На охоту обычно берут целую семью выдр
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: Getty Images/Danita Delimont
В прикормленном месте рыбаки расставляют сети, выдры прыгают с лодок в воду и загоняют рыбу в ловушку
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: Getty Images/Danita Delimont
На привязанный к длинной палке поводок сажают только взрослых и опытных, детеныши следуют за ними самостоятельно
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: commons.wikimedia.org/Hiroki Ogawa
Когда сеть наполняется, рыбак затаскивает ее в лодку
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Необычная рыбалка в Бангладеш
Фото: Getty Images/EyeEm/Md Rafsanjani
И, конечно, этот труд щедро оплачивается
Выделить главное
вкл
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