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Спасший десятки людей при пожаре в Костроме представлен к награде МЧС

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Фото: t.me/mchs_official
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Житель Костромы Андрей Кузьмин, спасший десятки людей при пожаре в кафе «Полигон», представлен к награде. Об этом 11 ноября в своем Telegram-канале сообщает МЧС РФ.

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По информации ведомства, вечером 5 ноября Андрей вместе с супругой были в «Полигоне». После начала пожара посетители запаниковали и бросились к главному выходу, однако Кузьмин понял, что до него ему не добраться, поэтому вместе с женой направился к запасному.

«За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось выбить дверь, — десятки человек смогли выйти из здания», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС подчеркнули, что благодаря действиям Кузьмина удалось спасти десятки жизней. Теперь он представлен к награждению медалью «За спасение на пожаре».

Пожар в клубе, при котором погибли 13 человек, произошел в ночь на субботу, 5 ноября. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля. Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из пьяных посетителей запустил пиротехнику. Также стало известно, что посетители центра жаловались на постоянные драки и нарушения пожарной безопасности.

Подозреваемый в использовании пиротехнического средства и директор фирмы, которая организовывала работу заведения, арестованы. СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Также арестован владелец.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников объявил 7 ноября в регионе днем траура по погибшим.

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