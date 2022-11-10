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Суд арестовал владельца сгоревшего клуба «Полигон» депутата Мирзоева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Басманный районный суд Москвы арестовал депутата костромской облдумы, владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева. Об этом сообщается 10 ноября.

Депутат пробудет под стражей до 5 января 2023 года.

«В удовлетворении ходатайств обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано», — добавляется в сообщении суда.

Мирзоеву предъявили обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее в этот день Мирзоева задержали.

8 ноября стало известно, что Мирзоев сменил арендатора перед запланированной проверкой Государственного пожарного надзора. Это сделало инспектирование невозможным.

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Президиум генсовета «Единой России» уже приостановил членство Мирзоева в партии. Отмечалось, что это произошло на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата.

Пожар в клубе произошел в ночь на 5 ноября. В ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил в потолок развлекательного центра устройство «Сигнал охотника». Погибли 13 человек, шестеро ранены.

По данным МЧС Костромской области, ряд эвакуационных выходов были заперты. Кроме того, проверок в клубе не проводили, поскольку он находился в собственности индивидуального предпринимателя, относящегося к категории микропредприятия. СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

В свою очередь, Мирзоев пояснял, что сдавал все помещения в аренду и не имеет никакого отношения к организовавшей работу заведения фирме «Империя». Он отметил, что электропроводка в клубе была установлена арендатором.

Подозреваемый в запуске пиротехники мужчина и директор фирмы «Империя» Наталья Беленогова арестованы.

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