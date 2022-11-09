Большинство проголосовавших американцев выразили недовольство Байденом

Более половины избирателей США не одобряют работу Джо Байдена на должности президента США. Об этом говорят первые результаты exit poll, опубликованные телеканалом CNN.

В опросе приняли участие 12 458 человек на 250 участках. Так, только 5% опрошенных телеканалом избирателей выразили оптимизм в отношении того, как обстоят дела в стране. 20% сказали, что удовлетворены положением дел. 34% были злы, 39% недовольны текущей ситуацией в США.

45% участников опроса заявили, что одобряют работу Джо Байдена на своем посту. 54% высказали свое неодобрение.

Помимо этого, у избирателей на участках для голосования спросили их мнение, как влияет политика Байдена на страну. По мнению 16% респондентов, она никак не меняет положения дел. 36% заявили, что политика действующего президента помогает стране. 46% высказались, что администрация Байдена лишь вредит США.

Наиболее популярной причиной беспокойства у избирателей США стала инфляция. Это главная проблема страны, по мнению трети респондентов. 27% респондентов волнует проблема запрета абортов. Для остальных главными проблемами Соединенных Штатов Америки стали преступность, политика в отношении оружия, а также иммиграция.

Промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса проходят 8 ноября. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Ранее 8 ноября Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», в случае если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что президент наделен правом подписания вето на решения обеих палат.