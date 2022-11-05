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Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подозреваемый виновник пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину. Об этом 5 ноября заявили правоохранительные органы.

Трагедия на «Полигоне»: в ночном клубе в Костроме произошел пожар
Есть жертвы, десятки людей пострадали

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе», — цитирует правоохранителей ТАСС.

Пожар в развлекательном центре «Полигон» произошел в ночь на субботу. По последним данным, погибли 15 человек, еще пятеро пострадали, четверо числятся пропавшими без вести. Один из пострадавших рассказал «Известиям», что в здании не было эвакуационных выходов.

Уточнялось, что около 03:00 в ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил устройство «Сигнал охотника» в потолок развлекательного центра. Мужчину задержали.

Установлено, что владельцем ТЦ, где находится сгоревшее кафе, является депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев.

В МЧС сообщили, что не проводили проверок в «Полигоне», поскольку его собственником являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории микропредприятия.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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