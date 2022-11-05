МИД РФ призвал обсуждать проблему сноса памятников на международных площадках

Снос памятников воинам-освободителям Россия видит как очень крупную проблему, которую следует поднимать и обсуждать на международной арене, заявил 4 ноября уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

«Когда сносятся памятники в честь воинов-освободителей, тем самым предпринимается попытка обесценить их подвиг, попытка доказать, что то, против чего они боролись, не такое уж и плохое. И сейчас, как нам кажется, есть определенная опасная тенденция в политике — попытка демонизации России. Косвенно насаждается мысль, что все, кто боролся и борется против России, против советского наследия — все они не такие уж и плохие», — приводит его слова «РИА Новости».

Лукьянцев отметил, что МИД РФ поднимает эту тему в ООН и ОБСЕ и продолжит это делать в дальнейшем на крупных международных площадках.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия.

В ночь на 31 октября в латвийском Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы». В ночь сноса у мемориала собирались протестующие. Из них по меньшей мере 37 человек были задержаны.

29 октября в Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы», который находится рядом с границами России и Белоруссии. Он был возведен на стыке трех стран в 1959 году как память о сотрудничестве партизанских отрядов времен Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

До этого, 25 августа, в Латвии у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. Конструкция была повалена на землю в парке Победы после предварительной подготовки, которая длилась несколько часов. Снос памятника начался 23 августа. Позже стало известно, что рыбу из пруда, окружающего памятник, выловят и скормят животным из Рижского зоопарка. Сам же водоем осушат в рамках ликвидации мемориала.

В июле правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.