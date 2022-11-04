Рэпер Рич и комик Старовойтов выпустили сингл «Моя личная Украина»

Комик Стас Старовойтов и рэпер Рич (творческий псевдоним музыканта Ричарда Семашкова) выпустили совместный сингл «Моя личная Украина».

В тексте песни представлена гремучая смесь отношений между мужчиной и женщиной. Как объяснили исполнители в официальном релизе композиции, «это когда война в отдельно взятой комнате напоминает настоящую бойню на территориях постсоветских стран».

«Биполярны мы стали, расщеплены, разобраны на лего-детали. Моя личная Украина горит внутри квартиры, что мне в кредит дали. Бесполезно разговаривать с тобою стало примерно лет восемь назад. Ты несчастлива, рядом со мною стала мою жизнь превращать в ад», — говорится в тексте песни.

2 ноября Рич рассказал о работе над клипом, снятым в Донецке на песню «Лета не будет». Тогда он отметил, что вместе с актером Антоном Шагиным в августе он ездил в Донецк.

В сентябре Рич выпустил песню «Маленькие дети», которую посвятил детям Донбасса. Музыкант признался, что его впечатлило увиденное в Донецке и Мариуполе: обстрелы улиц и эвакуация детей.

В июле Семашков представил альбом «Русский лес», который назвали самым патриотичным релизом года. Презентация состоялась в клубе «16 тонн» в Москве.