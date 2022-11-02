Рэпер Рич рассказал о снятом в Донецке клипе на песню «Лета не будет»

Рэп-исполнитель Рич (творческий псевдоним музыканта Ричарда Семашкова) рассказал 2 ноября о работе над клипом, снятым в Донецке на песню «Лета не будет». Видео опубликовано в YouTube.

По словам музыканта, вместе с актером Антоном Шагиным в августе он ездил в Донецк.

«Встретили там местного режиссера Володю Аграновича и неожиданно для себя сняли клип на песню «Лета не будет», которая вышла месяцем ранее», — сказал исполнитель.

Он подчеркнул, что после просмотра клипа нельзя сразу сказать, что он снят в «столице войны».

«Здесь нет типичных для современного милитари-фольклора кадров взрывов, обстрелов, бойцов, памятников. Я думаю, скоро это станет мейнстримом: военная реальность впишется в бытовые сюжеты и станет фоном, а не лейтмотивом», — поделился Рич.

Рэпер добавил, что это отразит современную жизнь.

В сентябре Рич выпустил песню «Маленькие дети», которую посвятил детям Донбасса. Музыкант признался, что его впечатлило увиденное в Донецке и Мариуполе: обстрелы улиц и эвакуация детей.

В июле Семашков представил альбом «Русский лес», который назвали самым патриотичным релизом года. Презентация состоялась в клубе «16 тонн» в Москве.