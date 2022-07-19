Рэпер Рич представит новый альбом «Русский лес» в Москве

Рэпер Ричард Семашков, известный как Рич, представит новый альбом «Русский лес», который называют самым патриотичным релизом года. Презентация состоится 31 июля в клубе «16 тонн» в Москве.

В записи приняли участие инди-исполнительница, солистка группы «Ханд дадн» Варвара Краминова и джаз-музыкант, саксофонист Сергей Летов. Мини-альбом включает в себя четыре музыкальные композиции: «Тонкие девушки», «Хороший день», «Правильно, ничего» и «Русский день».

«Русский лес» — образ нынешней России в современных реалиях, когда необходимо оценить место страны в мире и свое место в России в самом широком смысле, охватив отрезок от ближайшего сквера до Европы», — сказал сам рэпер.

Рич записал сингл «Русский лес» во время путешествия на Русский Север. В заглавной композиции он рассуждает на тему побега от реальности.

Лирический герой песни «Правильно, ничего» без сожаления расстается с пустыми образами других стран.

Хит «Грязная работа» посвящен спецоперации России по защите мирного населения Донбасса и рассказывает о том, как военнослужащие ведут борьбу. Черно-белый клип к песне появился социальных сетях в конце июня. При создании ролика использовались кадры хроники специальной операции, а героями клипа стали реальные люди.

«Я поддерживаю освободителей Донбасса, которым посвятил ставшую там хитом песню «Грязная работа», — сказал Рич.