Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Капкан на судью» 16+

Режиссер: Ярослав Мочалов. В ролях: Александр Домогаров, Виктория Толстоганова, Александр Горбатов, Ангелина Загребина, Анна Завтур, Татьяна Лялина, Сергей Горошко

Лихо закрученный детектив, исследующий секреты главных героев. В центре истории судья Нестеров, принципиальный и честный. В день своего 55-летия во время домашнего торжества загадочным образом исчезает дочь судьи Аня. За дело берется лучший следователь полиции, майор Забелин. В ходе проведения разыскных мероприятий один за другим начинают выясняться темные секреты судьи Нестерова.

С 15 июля, в онлайн-кинотеатре KION

«Великий перелом» 0+

Фото: Ленфильм

Режиссер: Фридрих Эрмлер. В ролях: Марк Бернес, Михаил Державин, Петр Андриевский, Юрий Толубеев, Андрей Абрикосов

В рамках тематического показа, приуроченного к 80-летию Сталинградской битвы, будет представлена военная драма. В 1946 году на первом Каннском международном кинофестивале фильм вошел в число 11 картин, которые получили главный приз конкурса — Гран-при. Лента рассказывает о судьбах и военной службе тех, кто командовал войсками во время Сталинградской битвы в 1942 году, ставшей переломной в Великой Отечественной войне. Картина была создана при содействии штаба и участии войск Ленинградского фронта.

17 июля, 15:00, кинотеатр Москино «Молодежный»

«Лакричная пицца» 18+

Фото: more.tv

Режиссер: Пол Томас Андерсон. В ролях: Купер Хоффман, Алана Хаим, Шон Пенн, Брэдли Купер

1970-е, окрестности Лос-Анджелеса. 15-летний Гэри Валентайн встречает Алану Кейн, которая старше его на 10 лет. Юноша с лицом ребенка, но большими амбициями, связями и парой ролей в кино. Алана не имеет иллюзий и смирилась с тем, что звезд с неба не хватает. Но после ее знакомства с Гэри жизнь делает крутой поворот. Встречи с эксцентричными кинозвездами, бизнес по продаже водяных матрасов. И вот уже кажется — возможно всё!

На more.tv

«Аманат» 12+

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Антон Сиверс, Рауф Кубаев. В ролях: Амин Хуратов, Варвара Комарова, Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Федор Лавров, Арслан Мурзабеков, Даниил Страхов

Закат эпохи Николая I, которого играет Андрей Соколов. Любовь и предательство, честь и долг, служение отчизне и верность данному слову. Сын имама Шамиля Джамалутдина и Лиза Оленина влюблены. Но возможно ли личное счастье на фоне драматических исторических событий? Джамалутдин вошел в историю как «великий заложник». Фильм — это попытка ответить на вопрос: он заложник большой политики или большой любви?

На «Кинопоиске»

«Своя война. Шторм в пустыне» 12+

Фото: KION

Режиссер: Алексей Чадов. В ролях: Алексей Чадов, Виталий Кишенко, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Ола Кейру, Невия Тафара.

Картина — режиссерский дебют актера Алексея Чадова. По сюжету, Иван Ермаков давно вернулся с боевых действий, но они не отпускают его, кажется, он навсегда остался в плену сражений, как герой «Повелителя бури». Узнав, что его бывший командир попал в плен в Сирии, Иван под видом иностранного журналиста по имени Джон отправляется туда, где беспрерывно разрываются снаряды, а над головой свистят пули.

С 14 июля, в онлайн-кинотеатре KION

Театр

«Божественная комедия» 12+

Фото: Государственный академический Центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова

Режиссер: Сергей Образцов, Семён Самодур. В ролях: Андрей Нечаев, Дмитрий Чернов, Александра Горбунова, Алексей Соколов, Анатолий Вещиков, Виктор Воеводин, Роман Богомольный, Халися Богданова

Театральная классика. Спектакль и спустя десятилетия благодаря актуальным темам и нестареющему юмору отлично воспринимается как подростками, так и их родителями. Озорной и остроумный пересказ библейской истории о сотворении мира, которую написал драматург Исидор Шток. В центре этой одновременно ироничной и лиричной постановки — история человеческого грехопадения.

16 июля, 18:00, Театр кукол Образцова

«Дон Кихот» 0+

Фото: РАМТ

Хореография: Мариус Петипа, Александр Горский. Редакция: Валентин Грищенко. В ролях: Лилия Орехова, Сергей Скворцов, Сергей Смирнов, Наталья Сокольникова, Юрий Кравец, Артем Минаков, Евгений Ермаков, Александр Филимонцев

В рамках «Летних балетных сезонов» Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко представят темпераментный, яркий балет на музыку Людвига Минкуса. Он наполнен пламенными испанскими танцами и мало похож на роман Сервантеса. На сцене — очаровательное легкомыслие «балетной Испании».

19 июля, 19:00, РАМТ

«Лондон шоу» 16+

Фото: Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

Режиссер: Константин Райкин. В ролях: Артем Осипов, Елизавета Мартинес Карденас, Альбина Юсупова, Григорий Сиятвинда, Сергей Бубнов, Агриппина Стеклова, Елена Бутенко-Райкина.

Сатириконовская версия комедии «Пигмалион» о лондонском профессоре фонетики Генри Хиггинсе, который заключил пари и теперь должен за шесть месяцев обучить невежественную цветочницу Элизу Дулитл произношению, принятому в высшем обществе. Сочиняя спектакль, Константин Райкин добавил в него неожиданный киношный эффект — черно-белые пластические эпизоды на улицах Лондона под музыку из фильмов Чарли Чаплина.

14 июля, 19:00, «Сатирикон»

Музеи

Лабиринт истории 6+

Фото: пресс-служба Музея кино

Почему у старых кинокамер вместо привычных кнопок — ручки. Как собрать фильм за монтажным столом. Что такое праксиноскоп и что получится, если этот аппарат сильно раскрутить. Узнать много нового и интересного можно на познавательной интерактивной выставке в Музее кино. Экспозиция придумана как путешествие по истории российского кинематографа — рассказ о людях, событиях и открытиях первого киностолетия.

До 20 октября 2023 года, Музей кино, ВДНХ, Павильон № 36

«Андрей Тарковский. Кино как молитва» 12+

Фото: пресс-служба РОСИЗО

Выставка посвящена 85-летнему юбилею режиссера. Фотографии отображают важные моменты работы Андрея Тарковского над фильмами, эпизоды личной жизни в семейном кругу, с друзьями и соратниками; в инсталляциях используются архивные записи, оригинальные рукописи и фотоматериалы, дополненные художественными элементами.

Выставка будет сопровождаться серией показов фильмов Андрея Тарковского в летнем кинотеатре РОСИЗО.

С 15 июля по 20 сентября, Выставочные залы РОСИЗО

Обновленная экспозиция в Мемориальной квартире Святослава Рихтера 6+

Фото: пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

Богатство и разнообразие завещанной музею художественной коллекции великого пианиста Святослава Рихтера позволили существенно обновить экспозицию, а привычка хозяина дома менять вокруг себя обстановку, создавая ощущение постоянного движения, подсказала идею кураторам. В Мемориальной квартире можно будет увидеть работы художников старшего поколения, ярких представителей культуры Серебряного века и раннего русского авангарда, с которыми Рихтера связывала многолетняя дружба, — Роберта Фалька, Василия Шухаева, Елены Ахвледиани.

Мемориальная квартира Святослава Рихтера

«Рефлексия визуального» 12+

Фото: пресс-служба SISTEMA GALLERY

На первой выставке галереи «Рефлексия визуального» будут представлены произведения представителей разных поколений отечественных художников: Дмитрия Шорина, Елены и Игоря Куликов, Светланы Чимитдоржиной. Все авторы, отобранные куратором проекта и генеральным директором галереи Анастасией Волковой, работают в технике масляной живописи, однако их произведения далеки от традиционного фигуративного искусства.

До 27 августа, SISTEMA GALLERY.

«Он одарил меня своей любовью...» Сергей Есенин и Марк Шагал 16+

Фото: Музей Есенина

Виртуальная выставка, посвященная 135-летию со дня рождения Марка Шагала. Впервые на одной площадке соединено творчество поэта и художника в их взаимосвязи и диалоге. Выставочная часть представляет собой интерактивное пространство, где каждый посетитель сможет не только проникнуться поэзией Есенина и живописью Шагала, познакомиться с редкими фондовыми материалами музея, но также почувствовать себя художником и нарисовать свою «малую родину», дорогие и близкие сердцу места.

До 30 ноября, Музей Есенина в Москве.

Концерты

Григорий Лепс в «Лужниках» 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Юбилейный концерт к 60-летию Григория Лепса обещает стать запоминающимся событием. Грандиозная программа будет исполнена на самом большом стадионе страны Организаторы отмечают, что к этому которому артист готовится уже не первый год.

15 июля, 21:00, БСА «Лужники»

«Рабочий и Колхозница. GALA» 16+

Фото: пресс-служба ВДНХ

Истории создания памятника «Рабочий и колхозница» и его триумфальному участию во Всемирной выставке в Париже в 1937 году посвящается. Легенды и мифы, правда и вымысел легли в основу спектакля. На сцене оживет и запоет… памятник. Скульптор Вера Мухина и архитектор монумента Борис Иофан, а еще — Марлен Дитрих и Пабло Пикассо станут участниками гала-концерта. В постановке принимают участие: Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, Илзе Лиепа. Музыка 1930–1940-х, традиционно звучавшая на ВДНХ, опять вернется.

15 июля, 20:30, Зеленый театр ВДНХ

«Ева Геворгян. Вечер классической музыки» 0+

Фото: Московская консерватория

Под финал сезона в Большом зале Московской консерватории на его сцене выступит обладательница III премии Международного конкурса имени С.В. Рахманинова Ева Геворгян. Она исполнит Концерт для фортепиано с оркестром Моцарта № 23. Под руководством дирижера Камерной сцены Большого театра России Алексея Верещагина прозвучат Симфония № 40 Моцарта и фрагменты оркестровой сюиты Мендельсона «Сон в летнюю ночь». Вечер пройдет в сопровождении Московского камерного оркестра Musica Viva.

14 июля, 19:00, Большой зал Московской консерватории

Цирк

«Почти серьезно…» 0+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Режиссеры-постановщики: Евгений Шевцов, Ольга Полторак, Юлия Кашкина

В цирке на Цветном бульваре — шоу, посвященное 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. Спектакль создан по одноименной книге любимого артиста. Зрителей познакомят с жизнью замечательного человека, клоуна, актера кино, фронтовика. Человека, чья доброта и бескорыстность — явление в современном мире редкое, но такое нужное и важное. В программе: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, дрессированные лошади, собаки и аттракцион белых львов Сергея Нестерова. Весь вечер на манеже — клоунский дуэт «Внуки лейтенанта Шмидта»

15 июля, 19:00, 16, 17 июля 14:00 и 18:00, Московский цирк Никулина

Фестивали

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» 6+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Старт фестивалю дадут концерты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева, который впервые приедет с гастролями на федеральную территорию «Сириус». Череду премьер продолжат выступления с участием звезды мировой оперной сцены Хиблы Герзмавы и знаменитой пианистки Полины Осетинской.

В течение двух месяцев в «Сириусе» выступят Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Александр Сладковский со своими коллективами, пианист Денис Мацуев, скрипачи Вадим Репин и Павел Милюков и многие другие. Часть концертов фестиваля пройдет на открытой сцене Медальной площади Олимпийского парка.

15 июля по 18 сентября, Парк науки и искусства, Сочи

IV российский фестиваль сериалов «Пилот» 16+

Фото: соцсети

Откроется фестиваль премьерой эпизода нового сериала Валерия Тодоровского «Надвое». В главных ролях Данила Козловский и Александр Петров. Конкурсная программа фестиваля состоит из 21 российского сериала. Профессиональное жюри выберет «Лучший пилот», «Лучший сценарий», «Лучшую режиссуру», а также вручит призы за женскую и мужскую роль. Еще одна важная награда фестиваля — приз «Выбор зрителей». Фильмом закрытия фестиваля станет премьера первой серии криминальной комедии Акаки Сахелашвили «Чистильщик» с Антоном Филипенко и Катериной Ковальчук в главных ролях.

15-17 июля, город Иваново

ХХХI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» 6+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На торжественной церемонии открытия выступят: Григорий Лепс, Сергей Безруков, Таисия Повалий, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», арт-группа «Хор Турецкого», Денис Майданов, Витас. Также в программе мероприятия пройдет концерт «Золотой хит» с участием Илоны Броневицкой, In-Grid, групп «На-На», «Отпетые мошенники», «Земляне», Arabesque. А молодые исполнители из разных стран представят конкурсную программу. Выступят участники в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова.

С 14 по 18 июля, Летний амфитеатр, Витебск, Белоруссия