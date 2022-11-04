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Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины на $400 млн

Представитель Пентагона Сингх: новый пакет помощи США Украине включает 45 танков Т-72
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Фото: Global Look Press/dpa/Armin Weigel
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США выделяют очередной пакет военной помощи Украине, который составит $400 млн. Как сообщила 4 ноября представитель Пентагона Сабрина Сингх, в пакет помощи помимо другого вооружения войдут 45 танков Т-72.

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«Часть танков будет передана Украине до конца декабря. Поставки предполагается завершить в 2023 году», — указала Сингх на брифинге.

Представитель военного ведомства пояснила, что танки советского производства США модернизируют и передадут украинским войскам совместно с Нидерландами и Чехией.

Также в новый пакет помощи включены 250 бронетранспортеров M1117, 1,1 тыс. разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost, 40 бронекатеров речного класса и модернизированные противовоздушные системы (ПВО) Hawk.

Ранее в пятницу член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин предупредила, что если на промежуточных выборах в конгресс США победят республиканцы, то с финансированием Украины будет покончено.

Ранее, 28 октября, заместитель пресс-секретаря минобороны Сингх заявила о том, что американская сторона выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Она уточнила, что он включает ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

До этого, 18 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. Она уточнила, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Тогда же она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск

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