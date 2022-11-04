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Путин поздравил россиян с Днем народного единства

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин 4 ноября поздравил россиян с праздником Дня народного единства. Глава государства отметил сплоченность и общую сердечную преданность многонационального народа России в своем выступлении по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического общества.

Теперь все вместе: что мы отмечаем в День народного единства
История главного праздника Российской державы

Российский лидер указал, что Россия поставила прочный заслон попыткам исказить историю.

«История нашей страны — непрерывный, постоянный поток. Мы должны рассматривать ее в целом со всеми, порой крайне сложными и даже противоречивыми периодами. Для государства, общества, власти, граждан крайне важны полные знания о нашем прошлом — и в далеком прошлом, и в близком, и в давнем. Всë здесь имеет значение, особенно сегодня», — заявил Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России.

Он также указал, что отечественные история и культура являются основой российской государственности и суверенитета, что вызывает раздражение на Западе.

Ранее в этот день президент России осмотрел выставку «Украина. На переломах эпох» в столичном Манеже. Инсталляция открылась в рамках мероприятий по случаю Дня народного единства. Российский лидер посетил выставку в сопровождении шеф-редактора проекта «Россия — моя история» Александра Мясникова и преподавателя истории из Орехово-Зуева, победителя конкурса «Учитель года России» Дмитрия Лутовинова.

До этого глава государства вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к отреставрированному монументу Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Затем президент пообщался с волонтерами и ответил на волнующие общественность вопросы, в частности о восстановлении Мариуполя и вывозе мирных жителей из Херсона.

Ранее «Известия» рассказали читателям, какие выставки и мероприятия пройдут в День народного единства на Красной площади и куда еще можно сходить в Москве в праздничную дату.

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